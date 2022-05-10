عامر حسين: هناك خلل داخل الاتحاد الأفريقي بعد إسناد نهائي إفريقيا للمغرب

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، وعضو مجلس إدارة بالجبلاية، على وجود خلل داخل منظومة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بعد إسناد نهائي دوري أبطال إفريقيا لتقام في المغرب.

وتابع عامر حسين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC ، إقامة المباراة في المغرب ظلم واضح للأهلي، وغير راضون في اتحاد الكرة على ما حدث".

وأكمل، الاتحاد الإفريقي اخطأ في تحديد 30 مايو لنهائي دوري الأبطال والمنتخب لديه مباراة رسمية بعدها بثلاثة أيام، يوم 2 يونيو.

ويرى عامر حسين، أن الاتحاد الإفريقي يحاول ضغط المباريات الرسمية في تصفيات كأس الأمم الإفريقية، لمنح فرصة للمنتخبات التي ستشارك في كأس العالم، من الدخول في معسكرات وإقامة مباريات ودية.

واختتم عضو اتحاد الكرة، لم نرتكب في لجنة المسابقات باتحاد الكرة ربع أخطاء الاتحاد الإفريقي في تنظيم المسابقات هذا الموسم، لكن ما يحدث في الفترة الأخيرة داخل كاف يُثير الاستغراب.