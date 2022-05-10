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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد انفصال الجرار.. عودة حركة القطارات لطبيعتها بمغاغة شمال المنيا

عودة حركة القطارات
عودة حركة القطارات بالمنيا

عادت حركة قطارات الوجه القبلي إلى طبيعتها بعد واقعة انفصال قطار رقم 890 خط القاهرة - سوهاج مكيف أسباني والتي وقعت صباح اليوم أثناء دخوله محطة مغاغة شمال المنيا، وذلك بعد تحركه من محطة بني سويف المقرر التوقف بها، ضمن جدول التشغيل الخاص بالقطار.

حيث تعطل القطار بمحطة مغاغة لإصلاح القطرة المسؤولة عن إيصال العربات بعضها ببعض من خلال استخدام القطرة الاحتياطية الموجودة بالعربات المنفصلة ليتحرك القطار وتوعود حركة القطارات لطبيعتها.


يشار أن مسؤولي السكة الحديد أعلنوا  عن  انفصال عربات قطار رقم 890 مكيف أسباني خط القاهرة - سوهاج فورا دخوله محطة مغاغة التابعة لمحافظة المنيا وتم التعامل الفوري مع الواقعه. 
 

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