لأول مرة بالعالم.. جراح يخطط لزرع رحم لرجل متحول جنسياً في الهند

يخطط جراح هندي شهير إلى إجراء أول عملية زرع رحم في العالم لرجل متحول جنسياً إلى امرأة من أجل تحقيق حلم الولادة.

وقال الجراح، ناريندرا كوشيك، الذي يتخذ من نيودلهي مقرا له: «كل رجل متحول جنسيا إلى امرأة يريد أن يكون أنثى بقدر الإمكان، والسبيل الوحيد لذلك هو زرع الرحم».

وحسب صحيفة «الديلي ستار» البريطانية سيأتي الجراح الهندي بالأعضاء اللازمة للرجل المتحولة جنسياً لإمرأة إما من متبرع ميت أو من امرأة متحولة جنسياً وتخلت عن أعضائها التناسلية.

وأضاف الجراح الهندي، ناريندرا كوشيك: «هذا هو المستقبل، ولا يمكننا التكهن بموعد حدوث ذلك بالضبط، لكنه سيحدث قريباً جداً، ولدينا خططنا ونحن متفائلون جداً حيال ذلك».

من جانبه، نوه البروفيسور سيمون فيشل أنه تم بالفعل إجراء عملية زرع الرحم في الدنمارك لإمرأة لكن هذا سيكون أول من يتم نقله إلى أنثى متحولة جنسياً.

وكانت هناك حالة واحدة فقط موثقة لزرع رحم في امرأة متحولة في الماضي، لكنها ماتت من مضاعفات بعد أشهر فقط.

ومن المحتمل أن يصبح حمل امرأة متحولة جنسيًا إنجازًا أكبر يسجله التاريخ الحديث في الطب، وسيتطلب استخدام التلقيح الاصطناعي والولادة القيصرية، لأنهن لا يمتلكن مهبلًا يعمل بكامل طاقته اللازم لخروج جنين، وقد يُمهد الطريق أمام الرجال المتحولين للحمل.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تتفوق فيه الهند الآن على تايلاند كوجهة مفضلة لهذا النوع من الجراحة.