2 كفاية: 250 ألف سيدة تترددن على عيادات تنظيم الأسرة| فيديو

قال " أحمد يونس " منسق مشروع " 2 كفاية " ، للحد من الكثافة السكانية ، إن المشروع يستهدف التعاون بشكل أكبر مع الجمعيات الأهلية ، واستهداف أكبر للوحدات الصحية ؛ تحقيقا لأهداف مشروع تنمية الأسرة المصرية ، موضحا : " لدينا 65 عيادة جمعية أهلية في 10 محافظات " .

وأضاف " أحمد يونس " ، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " ، أن هناك 250 ألف سيدة مصرية ترددن على وحدات " 2كفاية " ، ومنهم 200 ألف سيدة لجأت لاستخدام وسائل تنظيم الأسرة .

وتابع " يونس " ، أن هناك تكاملية في هذا المشروع ما بين وزارة التضامن والصحة والجمعيات الأهلية ؛ من أجل الوصول لكافة الأسر ، وتقديم كافة الخدمات لها .

وأوضح على جانب آ خر ، أن مشروع " مودة " يعمل على نفس المنوال ولكن في فئة طلاب الجامعات ، وتوضيح أكثر المشاكل التي تواجه الأسر في السنوات الأولى من الزواج .