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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

اقتصاد منزلي حلوان: برنامجان لرعاية المسنين وإعداد معلم لذوي الاحتياجات الخاصة

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت كلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان عن موافقة مجلس الجامعة على إنشاء برنامجين جديدين بمصروفات بكلية الاقتصاد المنزلي وهما:  إدارة ورعاية المسنين، و إعداد معلم الاقتصاد المنزلي لذوي الاحتياجات الخاصة، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي، القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، والدكتور خالد عبد الغفار القاضي، عميد الكلية ومستشار رئيس الجامعة  للتواصل المجتمعي.

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وأكد الدكتور ممدوح مهدي اهتمام جامعة حلوان بالبرامج الجديدة التي تساهم في تلبية متطلبات العصر والمجتمع ومواكبة التطورات العلمية والبحثية الحديثة، وتطوير وتنمية مهارات الطلاب لتخريج جيل متميز قادر على المنافسة في سوق العمل.

وأوضح الدكتور خالد القاضي أن البرنامج الأول تقدم به قسم إدارة مؤسسات الأسرة والطفولة بالكلية، وجاء تحت عنوان “إدارة ورعاية المسنين”، والذي يهدف إلى تخريج خريج متميز حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة ورعاية المسنين يعمل في مؤسسات رعاية المسنين سواء في القطاع الحكومي أو مؤسسات المجتمع المدني، وأن يكون خريج البرنامج ملمًا بالنواحي الإدارية والنفسية والاجتماعية والتغذوية والمسكنية والملبسية مما يرقي بالحياة المعيشية للمسن ويحقق أفضل أداء في هذا المجال الهام.

وقال إنه سبق إنشاء هذا البرنامج عمل دراسة مسحية لسوق العمل وأيضاً تلبية لمتطلبات الجهات المختصة بهذا المجال سواء الحكومي أو القطاع المدني.

وأضاف أن البرنامج الثاني تقدم به قسم الاقتصاد المنزلي التربوي وجاء تحت عنوان “إعداد معلم الاقتصاد المنزلي لذوي الاحتياجات الخاصة” (قادرون باختلاف)، والذي يهدف لتخريج خريج مؤهل تربوياً قادراً على مواكبة الأساليب الحديثة لتدريس مقرر الاقتصاد المنزلي في مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة سواء الحكومية أو الخاصة بوزارة التربية والتعليم  طومراكز التأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها، وأن يكون الخريج ملماً بالنواحي التربوية والنفسية والاجتماعية والتغذوية والملبسية والمسكنية وأحدث أساليب التعامل مع هذه الفئة المتميزة التي توليها الدولة أكبر اهتمام، بل يجعلها رئيس الجمهورية في أول اهتماماته.

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