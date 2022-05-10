الأرصاد: انخفاض طفيف في درجات الحرارة اعتبارًا من اليوم

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إننا شهدنا أمس ذروة ارتفاعات درجات الحرارة، حيث سجلت درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية.

وأشارت إلى أننا نشهد انخفاض طفيف في درجات الحرارة اعتبارًا من اليوم بحوالى 3-4 درجات لتصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة لـ 30 درجة.

وأضافت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، أن معظم الكتل الهوائية التي تؤثر علينا قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، مما يساعد على الإحساس بأجواء ربيعية مائلة للحرارة إلى حارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدلة الحرارة على السواحل الشمالية خلال فترة النهار، شديدة الحرارة على جنوب الصعيد مع زيادة سطوع أشعة الشمس.

وتابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك فارق بين درجة الحرارة العظمى والصغرى يصل لـ 12 درجة مئوية، وتكون الأجواء لطيفة ليلًا، مشددة على أنه لا توجد مشكلة في ارتداء الملابس الصيفية ولكن لكبار السن والأطفال يفضل ارتداء قطعتين من الملابس خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنه خلال الصباح الباكر وخروج الأطفال للامتحانات يفضل ارتداء جاكت خفيف، منوهة بأننا مستمرين في انخفاض درجات الحرارة نهارًا وليلًا حتى نهاية الأسبوع، على أن تبدأ درجة الحرارة الصغرى في الارتفاع مع بداية الأسبوع المقبل.