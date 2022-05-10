اليوم ونهاية الأسبوع.. تحذير من توهج شمسي وعواصف مغناطيسية تواجه الأرض

يحذر العلماء من أن الأرض ستواجه ضربة خاطفة من التوهج الشمسي، والذي سينتج عنه عواصف مغناطيسية طفيفة، اليوم ونهاية الأسبوع الحالي.

وقال المحللون من الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) إن الشمس قد توجه ضربة سريعة إلى المجال المغناطيسي للأرض اليوم 10 مايو.

وبشكل خاص، تنتقل الشمس إلى فترة نشطة من دورة نشاطها التي تبلغ 11 عاماً، والتي بدأت في عام 2019 ومن المتوقع أن تبلغ ذروتها في عام 2025.

وحسب صحيفة «الديلي ميل» البريطانية، فإنه لم يتسبب توهج الشمس الشهر الماضي - الأقوى في هذه الدورة الشمسية - في أي ضرر للأرض، كما أنه من غير المتوقع أن يؤثر التوهج الأخير على أقمارنا الصناعية وشبكة الطاقة حتى لو أصابها.

وتعتبر التوهجات الشمسية والانبعاثات الكتلية الإكليلية (CMEs) تدفقات قوية من الطاقة يمكنها توجيه انفجارات خطيرة نحو الأرض.

ولكن يقلق العلماء من أن زيادة نشاط الشمس يمكن أن يؤدي إلى طقس شمسي يحتمل أن يكون خطيراً فيؤدي إلى إتلاف الشبكات الكهربائية وتعطيل الأقمار الصناعية وإلحاق الضرر برواد الفضاء ومعدات الفضاء في محطة الفضاء الدولية.