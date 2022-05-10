خالد سرحان: القضايا في محكمة الأسرة أصعب من قضايا السيناريو

كشف الفنان "خالد سرحان" من خلال برنامج بالعربي Et جولته علي محاكم الأحوال الشخصية وذلك تحضيرا لدوره لمسلسل "فاتن أمل حربي" وأنه لم يكتف بزيارة المحاكم فقط أنما قابل قضاة وأخذ نصيحتهم فيما يخص القانون قائلا "كل قضايا الأسرة شائكة وأنا أما روحت شوفت ده في محكمة الأسرة القضايا أصعب من الموجودة في السيناريو".

مسلسل "فاتن أمل حربى" يتناول قضية مهمة من قضايا المرأة، وهى حضانة الأم المطلقة للأبناء في حالة زواجها مرة أخرى، حيث تعد مناقشة القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة من الأمور المفضلة للنجمة نيللى كريم فى الدراما.

يتناول العمل قصة أمل الموظفة بالشهر العقاري، والتي تقرر الانفصال عن زوجها سيف بالطلاق، فتجد نفسها في مواجهة العديد من الصعاب، وتتحمل مسؤولية تربية ابنتيها بمفردها، وتكتشف أن القانون في صف زوجها في حال زواجها مرة أخرى.

والمسلسل بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.