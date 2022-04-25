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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

خالد سرحان: فاتن أمل حربي واقعي وحقيقي

خالد سرحان
خالد سرحان

أكد الفنان خالد سرحان أن الواقع أسوأ بكثير مما نراه في مسلسل "فاتن أمل حربي".

أضاف سرحان  خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "مطبخ الستات" الذي تقدمه اليوم الأحد، الفنانة منى عبدالغني، والإعلامية إيمان عز الدين على قناة "CBC"، أن القاضي إنسان مثل أي شخص ولكن العدالة معصومة العينين وتحكم بقوانين وأحيانًا بروح القانون، ولهذا كان دوره في المسلسل به معايشة في المحاكم والقضاة وذهب إلى محكمة الأسرة وحضر جلسات علنية استفاد منها لتقمص دور القاضي والحالات المعروضة.

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تابع الفنان أن القضاة في محكمة الأسرة "أطيب الناس" لأنهم يروا كل يوم حالات "تقطع القلب" وأحيانًا يكون في يدهم الأمر وأحيانًا أخرى لا، مشيرًا إلى أنه يجسد في مسلسل "المداح" شخصية كوميدية على النقيض تمامًا من دوره في "فاتن أمل حربي".

في سياق آخر، قال خالد سرحان إنه لا يتناول الفسيخ أو الأسماك المملحة في فترة رمضان ولكنه قد يتناول السمك، ويحب "أي أكل مصري" سواء الأرز والخضروات، ولكن أفضل طعام بالنسبة ليه هو "شوربة الكوارع". 
"مطبخ الستات" يذاع طوال الأسبوع وتقدمه الفنانة مني عبد الغني والإعلامية هبة الأباصيري، وإيمان عز الدين، ومها الصغير، على شاشة "CBC" حصريًا.

خالد سرحان الفنان خالد سرحان فاتن أمل حربي مطبخ الستات cbc

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