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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدون رسوم.. آداب القاهرة تعلن عن يوم رياضي بالكلية الخميس المقبل

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت اللجنه الرياضية بكلية الآداب جامعة القاهرة ، عن يوم رياضى للطلاب يوم الخميس الموافق ١٢ من مايو الجارى.

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وقال اتحاد طلاب كلية الآداب جامعة القاهرة ، إن اللجنة الرياضية تنظم يوم رياضى للطلاب داخل ملعب كلية الزراعة بجانب ميدان الجيزة ، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا .

كما أكد اتحاد طلاب الكلية ، على أن الرياضات المتاحة خلال اليوم هى كرة القدم وكرة السلة وكرة الطائرة ، مشيرا إلى أن الاشتراك باليوم الرياضى لا يحتاج إلى رسوم أو تكالفة على الطلاب .

على الجانب الآخر ، أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، أن استراتيجية الجامعة في تطوير مستشفيات قصر العيني هي الارتقاء بالخدمات التعليمية والبحثية والعلاجية والإسراع في استكمال مستشفى ثابت ثابت حتى تكون ملاذًا للمرضى من محافظة الجيزة.

وقالت الدكتورة هالة صلاح عميدة كلية طب قصر العيني، إنه تم الانتهاء تقريبًا من المرحلة الأولى من تشطيبات المستشفى، ويجرى حاليًا البدء في اتخاذ الإجراءات الخاصة بالمرحلة الثانية، مشيرة إلى أن الدكتور محمد الخشت وجه بالإسراع في إنهاء كافة الأعمال في أقرب وقت ليضيف إلى ذلك خدمة للمترددين على المزارات السياحية بمحافظة الجيزة.

وأكد الدكتور حسام صلاح المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة، أن مشروع مستشفى ثابت ثابت يعد من المشاريع المهمة التي تنفذها الجامعة، لافتًا إلى أن المستشفى ملتزمة أثناء الإنشاء بأكواد الجودة الموضوعة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وأن المستشفى سيتميز بوجود جناح لعزل المرضى كما سيكون بها وحدة كبيرة للغسيل الكلوي وغرف عمليات جراحية وغرف إقامة للمرضى بالإضافة لبنك الدم والمعمل والعيادات الخارجية.

جامعة القاهرة كلية الاداب اللجنة الرياضية اتحاد طلاب كلية الآداب يوم رياضي Jobs Education

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