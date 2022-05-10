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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الزمالك وانبي والقنوات الناقلة

مباراة الزمالك وانبى
مباراة الزمالك وانبى

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره إنبي، اليوم "الثلاثاء"، في تمام التاسعة مساء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ 18، من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وانبي

وتقام مباراة الزمالك وانبى فى التاسعة مساء اليوم وسط رغبة قوية من الفريقين لحصد النقاط الثلاث حيث يرغب الزمالك فى مواصلة انتصاراته ويستهدف فريق الزمالك ، بقيادة مديره الفني جوسفالدو فيريرا تحقيق الفوز على إنبي في مباراة الليلة، لتعزيز صدارة الدوري المصري.

وفاز الزمالك في وقت سابق ، على إيسترن كومباني بهدفين مقابل هدف، في الجولة الماضية من مسابقة الدوري.

وخاض الزمالك 17 مباراة في مسابقة الدوري المصري هذا الموسم، فاز في 13 لقاء، وتعادل في مواجهتين وخسر مثلهما.

مباراة الزمالك وانبى 

وتضم قائمة الزمالك لمواجهة إنبي الأسماء التالية:

حراسة المرمى : محمد أبو جبل ومحمد عواد.

خط الدفاع: محمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمود حمدي الونش وعبد الله جمعة وأحمد فتوح وحازم إمام وحمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد ومحمد أشرف روقا ويوسف إبراهيم أوباما وإسلام جابر وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو ورزاق سيسيه وسيف جعفر وسيد عبد الله.

 الهجوم: سيف الجزيري وعمر السعيد.

على الجانب الآخر، يطمح فريق إنبي بقيادة مديره الفني حلمي طولان في تحقيق مفاجأة بالفوز على الزمالك في مباراة اليوم، أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير، للحفاظ على تواجده في منطقة وسط الجدول.

فريق الزمالك

ترتيب الزمالك وإنبي:

يتصدر الزمالك جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد 41 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد إنبي في المركز التاسع بـ 20 نقطة.

القنوات الناقلة لـ مباراة الزمالك وانبي

ومن المقرر أن تذاع مباراة الزمالك وانبى على قناة أون تايم سبورت الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم .

تشكيل الزمالك أمام انبي 

استقر جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، بشكل كبير على التشكيل الأساسي لمباراة إنبي، المقرر لها، اليوم، الثلاثاء، في تمام التاسعة مساء، على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الـ 18، من مسابقة الدوري المصري.

مباراة الزمالك وانبى

ومن المتوقع أن يدفع فيريرا بـ محمد أشرف “روقا” أساسيا في خط الوسط، بدلا من إمام عاشور الذي يغيب للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

حراسة المرمى : محمد أبو جبل

خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود علاء - محمود حمدي “الونش” - حمزة المثلوثي.

خط الوسط : طارق حامد - محمد أشرف روقا - يوسف أوباما.

خط الهجوم : أحمد سيد زيزو - أشرف بن شرقي - عمر السعيد.

 

الزمالك انبي الدوري استاد القاهرة ايسترن كومباني محمد أبو جبل

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