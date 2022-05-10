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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للاطمئنان على جودة القمح.. الغضبان يتفقد مطحن وشون المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، خلال جولة ميدانية اليوم، مطحن وشون المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وذلك للاطمئنان على سير وانتظام العمل داخل المطحن،  والتأكد من جودة الأقماح التي تم توريدها. 

محافظة بورسعيد يؤكد على تقديم كافة الدعم والتسهيلات للمزارع

وأكد محافظ بورسعيد أن مطحن وشون المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد تستوعب ١٦ الف طن قمح.

وأوضح محافظ بورسعيد أنه تم تشكيل لجان مكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين ومتابعة إجراءات تداول وتسويق الأقماح، والتأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداول الأقماح.

ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة كميات القمح الموردة عقب انتهاء المزارعين من أعمال الحصاد بمناطق شرق وجنوب المحافظة. 

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محافظة بورسعيد يؤكد على تقديم كافة الدعم والتسهيلات للمزارع

ووجه محافظة بورسعيد،  بالتعاون والتنسيق التام بين المحافظة والمزارعين والتجار والوزارات المعنية لتسهيل آجراءات توريد وتسويق الأقماح،  مؤكدا على تقديم كافة الدعم والتسهيلات للمزارع وتوفير سبل الراحة اللازمة خلال عملية توريد القمح من المزارع لصوامع وشون المحافظة، ومساعدة المزارعين في توصيل المحصول الي الصوامع والمواقع التخزينية بالمحافظة.

محافظة بورسعيد يؤكد على تقديم كافة الدعم والتسهيلات للمزارع
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