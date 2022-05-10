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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ضوابط اعتذار المعلمين عن المشاركة في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2022

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدرت الادارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم تعليمات هامة لمديري المدارس الثانوية الصناعية نظام ال3 سنوات ، بشأن خطابات الندب لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2022 .

وأوضحت الادارة العام للامتحانات بوزارة التربية والتعليم ، أن خطابات الندب لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2022 ، تسلم للمنتدبين بعد التوقيع على استمارات عضوية 3 والتي يتم اعتمادها من مدير المدرسة وختمها بخاتم شعار الجمهورية بعد التوقيع عليها

وقالت الادارة العام للامتحانات بوزارة التربية والتعليم ، انه بالنسبة لـ ضوابط الاعتذار عن المشاركة في اعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2022 فتتمثل في :

- يتم تقديم نموذج الاعتذار عن المشاركة في اعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2022 ، وفي حالة وجود بديل يقوم بملأ النوذج باسم المعتذر واسم البديل ويعتمد من مدير المدرسة ويرفق صورة بطاقة كل منهما ، على أن يكون البديل في نفس التخصص + اصل خطاب الندب وصورة ضوئية منه

- في حالة العذر المرضي ، اذا كان لا يوجد زميل بديل يرفق مع نموذج الاعتذار تقرير طبي من القومسيون (توصيف اعمال( حديث 2021 ولا ينظر الى اي شهادات طبية

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ويقوم مديري المدارس بتجميع نموذج الاعتذار من الزملاء ومراجعتهم حسب المطلوب ، وتكليف مندوب من كل مدرسة بتسليمهم الى لجنة الاعتذارات بالمحافظة حسب الجدول المعلن ولا يسلم اي نوذج اعتذار الا بعد تسلم استمارات عضوية 3 لجنة الاعتذار ولا ينظر لأي نموذج غير معتمد من مدير المدرسة ومختوم بشعار الجمهورية

ويعتبر المنتدب معتذر الا بعد تسلمه خطاب قبول عذر من لجنة الاعتذار بالمحافظة ، ولا تقبل اي اعتذارات بعد الميعاد المحدد في الاعلان لقبول الاعتذارات وهو ايام السبت والاحد والاثنين 14 و 15 و 16 مايو 2022

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم الانتهاء من جميع الاستعدادات لعقد امتحانات الدبلومات الفنية 2022 في موعدها بدون تأجيل. 

وقالت وزارة التربية والتعليم إن امتحانات الدبلومات الفنية 2022 "العملية والمعملية” ستبدأ يوم السبت الموافق 2022/5/21، بينما تبدأ الامتحانات التحريرية من السبت الموافق 2022/5/28.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات رسمية لجميع المدارس الفنية، بضرورة إعلان جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2022  في مكان واضح للطلاب وأولياء الأمور وعلى موقع المدرسة الإلكتروني.

جدير بالذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية 2022، يبلغ حوالي 800 ألف طالب تقريبًا بجميع النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج)، بالإضافة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

ويبلغ عدد لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2022 لجميع النوعيات بجميع القطاعات على مستوى الجمهورية 23 لجنة إدارة، بالإضافة إلى 25 لجنة نظام ومراقبة، ويبلغ عدد لجان سير الامتحان  المخصصة لامتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام حوالي 3100 لجنة امتحانية تقريبًا.

وبالنسبة للمدارس التي تطبق البرامج المطورة ذات المناهج المبنية وفق منهجية الجدارات المهنية، أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم تخريج هذا العام أولى دفعات طلاب المدارس التي تطبق البرامج المطورة ذات المناهج المبنية على منهجية الجدارات المهنية للعام الدراسي 2021/2022 والبالغ عددهم 23 ألف طالب وطالبة.

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