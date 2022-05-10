حزب المؤتمر يعلن قبوله دعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب للحوار الوطني

أعلن حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة وعضو مجلس الشيوخ عن قبوله دعوة الاكاديمية الوطنية للتدريب للحوار الوطني.



يثمن حزب المؤتمر دعوة الاكاديمية الوطنية للتدريب للحوار الوطني لكافه اطياف المجتمع وفي مقدمته التيارات السياسية والحزبية والشبابية الذي كلف به الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افطار الاسرة المصرية ويؤكد حزب المؤتمر علي قبوله الدعوة



وقد تم تشكيل لجنة من قيادات الحزب برئاسة د. مجدي مرشد القائم بأعمال رئيس الحزب لتلقي جميع المقتراحات والرؤي من جميع اعضاء الحزب من كافة المستويات التنظيمية علي مستوي الجمهورية وبدء العمل علي وضع رؤية خاصة بالحزب علي كافة المحاور والملفات الخاصة بالحوار من اجل فتح مسارات للتفاعل المجتمعي حول كافة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تستهدف بناء الجمهورية الجديدة بمشاركة جميع فئات المجتمع المصري