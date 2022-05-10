انطلاقة جديدة.. الأعلى للإعلام يرحب بالدعوة للحوار الوطني

رحب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر بالدعوة الموجهة له من رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، بالمشاركة في طرح رؤية نحو تنفيذ الحوار الوطني الذي دعا إليه السيد رئيس الجمهورية خلال إفطار الأسرة المصرية بتاريخ 26 أبريل 2022، والذي كلف سيادته المؤتمر الوطني للشباب بإدارته، وبصفة وكون الأكاديمية الوطنية للتدريب المشرف على المؤتمر وبكونها هيئة محايدة تتبع السيد رئيس الجمهورية مباشرة وفقاً للقرار الجمهوري المنظم لعملها.

وقال رئيس المجلس أن هذه الدعوة تمثل انطلاقة جديدة مع الجمهورية الجديدة بكل مكوناتها، وأهم عناصرها هي بناء الإنسان وتدعيم النظام السياسي الذي يشمل جميع فئات المجتمع على قاعدة العدالة والمساواة بالمشاركة دون إقصاء لأحد.

وقال رئيس المجلس أنه سيدعو لاجتماع عاجل لجميع لجان المجلس لتقديم أجندة بالمقترحات التي تدعم الممارسات الإعلامية في الفترة القادمة وحماية الفكر وبناء الوعي وانطلاقاً نحو الثورة التكنولوجية الجديدة بكل مكوناتها ليقوم الإعلام بدوره الحيوي والتنويري.