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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

سباك يتبرع بأجره كامل بعد علمه بأنه يعمل في دار ايتام

محمود سويلم ابن المنوفية
محمود سويلم ابن المنوفية
مروة فاضل

قطع عشرات الكيلومترات من المنوفية الي الشرقية للعمل مع مهندس في تركيب السباكة لأحد الاماكن وبعدما اكتشف انها دار ايتام قرر التخلي عن اجره كاملا.

محمود سويلم ابن مركز الباجور في محافظة المنوفية شاب يعمل في السباكة ويتنقل من مركز الي اخر ومن محافظة الي أخري من أجل كسب لقمة العيش.

وقال محمود، أنه جاءت له فرصة للعمل في أحد الأماكن مع مهندس لتوصيل السباكة الي أحد المباني في محافظة الشرقية.

واضاف أنه فور علمه بأن المبني دار للأيتام قرر التخلي عن أجرة عمله والاكتفاء بأجرة مواصلاته فقط ال 100 جنيها.

وتابع أنه اتفق علي اجر عمله 6000 الاف جنيها مقابل عمله ولكن بعد ذلك قرر التنازل عنه مقابل 100 جنيها فقط للمواصلات، قائلا “ لا املك الكثير وقررت المتاجرة مع الله”.

وأوضح أن المهندس فور علمه قام بنشر قصته علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك التي لاقت تفاعلا كبيرا وردود أفعال واسعة حول مشاركته.

واضاف محمود، أنه شاب في بداية حياته متزوج حديثا ويسعي من أجل لقمة العيش والمال الحلال وما فعله هو شي بسيط للمتاجرة مع الله .

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية دار ايتام سباك

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