المنوفية.. 208 محاضر مخالفات وضبط 3.5 طن أعلاف وأسماك مدخنة مجهولة المصدر



تـابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في شن الحملات التفتيشية المفاجئة لإحكام الرقابة علي الأسواق والمخابز ومنافذ البيع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين وضبط السلع مجهولة المصدر والتأكد من منظومة الأسعار لحماية المواطنين والحفاظ على حقوقهم.

حيث تمكنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية وبالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية من تحرير 208 محضر تمويني متنوع خلال يومي الخميس والجمعة تنوع ما بين 117 محضر مخالفات مخابز و 91 محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار.

ومن أبرز المخالفات ، تحرير محضر جنح ضد صاحب محل أعلاف بناحية سرس الليان بحوزته 3 طن أعلاف بدون مستندات مجهول المصدر ، كما تم تحرير محضر ضد محل بيع أسماك بمركز ومدينة الباجور لحوزته 500 كجم أسماك مدخنة مجهولة المصدر غير صالحة للاستخدام الادمي ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

هذا وشدد محافظ المنوفية باستمرار تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري وسرعة الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين .