السيسي للمصريين: تحملوا معايا عشان خاطر مصر.. وهناك إجراءات حماية اجتماعية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الأزمة الاقتصادية العالمية كبيرة للغاية، وتأثيرها على كل دول العالم ونحن منها.

وأضاف السيسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية «عزة مصطفي»، «نملك توجهًا لتوفير احتياطي استراتيجي يشمل كافة السلع الغذائية لمدة 6 أشهر مما يجعل السلع متوفرة»، لافتا إلى أن بعض السلع تضخم سعرها ولكن هناك إجراءات حماية اجتماعية.

وتابع السيسي، «احنا بخير الحمد لله.. احنا عندنا احتياجاتنا والصوامع تستقبل يوميا 180 ألف طن قمح من الموردين والتجار».

ووجه الرئيس السيسي رسالة إلى الشعب قائلا: «تحملوا معايا عشان خاطر مصر .. واطمنوا تماما».