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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد انتشارها .. كيف تتخلص من خنفساء الدعسوقة

خنفساء الدعسوقة
خنفساء الدعسوقة

انتشرت خنفساء الدعسوقة بشكل واسع مؤخرا ، في محافظة الإسكندرية، مما جعل الكثير من الأشخاص يريدون معرفة كيفية التخلص منها؟

وفى الحقيقة أن خنفساء الدعسوقة أضرارها محدودة حيث أنها لا تنقل أمراض خطيرة للإنسان عند لدغه ولكنها في نفس الوقت تسبب بعض الام عند لدغها للإنسان وتسبب رد فعل تحسسي للجسم، لذا فإن انتشارها داخل المنازل يشكل خطورة أكثر من الأماكن المفتوحة لزيادة احتمال تعرض الإنسان للدغ.

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قدم موقع “ healthline” مجموعة من الحيل تساعد على التخلص من خفساء الدعسوقة بشكل سريع، وهى:

مبيد حشري
استخدم رش المبيدات الحشرية خارج منزلك وعادةً ما يكون أفضل وقت للرش هو قبل اعتدال الطقس وبدء موسم انتشار خنفساء الدعسوقة ، و تتضمن أمثلة البخاخات البيرميثرين والدلتامثرين ولامدا سيهالوثرين ويمكن لشركات مكافحة الآفات المهنية أيضًا تقديم هذه الخدمات والتأكد من حصولك على تغطية متساوية.

تنظيف
نظف الخنافس بالمكنسة الكهربائية واسحها في منزلك للمساعدة في إزالتها، فقط كن حذرًا إذا اخترت التعامل معها يدويًا - فالخنافس تدافع عن نفسها عن طريق النزيف من مفاصلها، ويسمي الأطباء هذا النزيف المنعكس، ونتيجة لذلك إذا تم التعامل معهم بقسوة يمكن أن تلطخ دمائهم المفروشات والسجاد والجدران.

الفخاخ
اصنع مصائد خنفساء منزلية عن طريق قطع الجزء العلوي من زجاجة صودا بلاستيكية سعة 2 لتر 6 بوصات من الأعلى ، ووضع مربى أو هلام في قاع الزجاجة ، وعكس الجزء العلوي بحيث يشير فم الزجاجة إلى أسفل حيث يمكن أن تدخل حنفساء الدعسوقة في الفخ ولا تستطيع تركه.

الأرض دياتومي
ضع التراب الدياتومي على المناطق الرئيسية في منزلك، وهذه رواسب ناعمة تحتوي على مادة السيليكا وهي مبيد طبيعي للآفات، قم بوضعه حول المناطق التي تلتقي فيها الجدران بالأرضية وستجف خنفساء الدعسوقة العالقة في التراب الدياتومي وتموت.

بمجرد أن تموت خنفساء الدعسوقة من المهم التأكد من إزالتها من منزلك، و خلاف ذلك يمكن أن تستمر في التسبب في ردود الفعل التحسسية.

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