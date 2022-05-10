أمريكا: نهاية حرب روسيا وأوكرانيا ستكون بطرق دبلوماسية

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، اليوم الثلاثاء، إن حل الأزمة الأوكرانية ستتم بالطرق الدبلوماسية.

وحسب وكالة “تاس” الروسية، قالت ساكي: "نحن بالتأكيد نعتبر أنه سيتم تسوية الأزمة من خلال عملية دبلوماسية، من خلال حل دبلوماسي".

وردا على سؤال حول سبب عدم تفاوض واشنطن مع موسكو، قالت ساكي، إن “أمريكا تعتبر أن دورها البناء في أوكرانيا هو دعم كييف".

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال خطابه بشأن خطته لمكافحة التضخم وتخفيض التكاليف للأسر العاملة، إن حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا كانت إحدى الأسباب الرئيسية للتضخم وارتفاع أسعار الغذاء عالمياً.

وأشار بايدن إلى أن "أوكرانيا تمتلك ملايين الأطنان من الحبوب التي لا تستطيع نقلها إلى الأسواق العالمية حالياً".

وأضاف:"كل دول العالم تعاني تبعات التضخم حاليا ولن أتدخل في قرارات الفيدرالي الأمريكي لكنني أؤمن أن التضخم هو أكبر تحدٍ يواجهنا حاليا".