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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بدء وصول الوفود المشاركة في بطولة أفريقيا للرماية على الأطباق المروحية

صدى البلد

استقبل ممثلو الاتحاد المصري للرماية، اليوم الثلاثاء عددا كبيرا من وفود الدول المشاركة في البطولة الأفريقية الثامنة للرماية على الأطباق المروحية المفتوحة، والتي تقام على الملاعب الدولية لنادي الصيد بالسادس من أكتوبر، في الفترة من 12 وحتى 15 مايو الجاري.

ويولي اتحاد الرماية أهمية كبيرة للبطولة المؤهلة لبطولات كأس العالم للرماية، حيث تجرى بمشاركة 250 رامٍ ورامية وناشئين من 9 دول من مختلف دول العالم.

وتأتي هذه المنافسة ضمن البطولات التأهيلية لنهائيات بطولة العالم للرماية، علماً بأن مصر قامت بتنظيم 7 بطولات أفريقية في السنوات الماضية بالإضافة الى تنظيم بطولتى عالم وكان آخرها العام الماضي 2021، والتي أبهرت العالم وأشاد بها جميع الرماة المشاركين.

وحرص اللواء حازم حسني، رئيس اتحاد الرماية، على متابعة مراسم استقبال الوفود مع الاستاذ احمد سعفان عضو اللجنة المنظمة من المطار وحتى فندق الإقامة مع مراعاة توفير كافة سبل الراحة لهم من إقامة ووسائل النقل وميادين التدريب، مغ تقديم كافة المساعدات الفنية واللوجيستية لكل الدول الضيوف على أرض مصر.

وأشار  إلى أن تنظيم هذه البطولة شرف كبير للرياضة المصرية ورسالة إيجابية قوية لكافة المؤسسات الرياضية في العالم بعد أن حصلت مصر على احترام العالم كله بتظيم بطولة العالم السنة الماضية".

وتقام منافسات البطولة الإفريقية على الملاعب الدولية لنادى الصيد بالسادس من أكتوبر، والتي اعتمدتها اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي للرماية منذ عام 2010، وتستضيف الملاعب كافة المنافسات لمختلف الفئات المشاركة في البطولة وهي قدامى الرواد، الرواد، الرجال، السيدات، الناشئين والناشئات.

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