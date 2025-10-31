قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأوضاع في الفاشر تزداد سوءا.. واستهداف مباشر للمدنيين والمستشفيات
اهتمام إعلامي عالمي بافتتاح المتحف المصري الكبير كأكبر حدث تاريخي منتظر
تزامناً مع ختام مولده.. الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الدسوقي | صور
منع الإنجاب حرام شرعا.. أزهري يهاجم تصريحات الفنان عباس أبو الحسن
القادة والزعماء يتوافدون..أحمد موسى: العالم كله عنده حدث واحد اسمه المتحف المصري الكبير
ليلة الحدث العالمي.. أحمد موسى من أمام المتحف الكبير: كلنا فخورين بمصر
روسيا والأردن تلغيان متطلبات تأشيرة السفر بينهما اعتبارا من 13 ديسمبر المقبل
طلاب إعلام الأهلية بالإسكندرية يطلقون 3 مبادرات توعوية
كيفية التأمين على العمالة غير المنتظمة 2025.. المستندات المطلوبة
أحمد جابر: المتحف المصري الكبير فخر للأمة ورسالة من الرئيس السيسي تؤكد عظمة مصر
الأقدم والأحداث.. تعرف على محتويات المتحف المصري بالتحرير والمتحف الكبير
تعرف على الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير
مستقبل وطن ينظم قافلة طبية مجانية بقرية ميجريا في المنوفية

جانب من القافلة
جانب من القافلة

نظمت جمعية الأمين الخيرية برعاية النائب أسامة مدكور، عضو مجلس الشيوخ أمين مساعد التنظيم المركزي بحزب مستقبل وطن، قافلة طبية مجانية شاملة بقرية ميجريا في محافظة المنوفية وذلك بالتعاون مع جامعة الريادة بمدينة السادات.

شملت القافلة عددًا من التخصصات الطبية، من بينها جراحة العظام، وطب الأطفال، والأمراض الجلدية، والأنف والأذن والحنجرة، وطب العيون، وطب الأسنان، إضافة إلى تحاليل طبية وأدوية مجانية، وخدمات علاج المخ والأعصاب والعلاج الطبيعي.

وقد استفاد من هذه المبادرة 482 حالة من أبناء القرية والمناطق المجاورة.

كما تضمنت القافلة فرق توعية ميدانية لتثقيف المواطنين حول أساليب الوقاية الصحية، والنظافة الشخصية، والتغذية السليمة، ونمط الحياة الصحي.
وانطلقت فعاليات القافلة في الساعة التاسعة صباحًا بمقر الجمعية، واستمرت حتى تم فحص جميع الحالات المستهدفة.

وأكد النائب أسامة مدكور أهمية دعم الخدمات الصحية المقدمة لأفراد المجتمع، مشيرًا إلى أن تنظيم القوافل الطبية يهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتقديم رعاية متكاملة بالمجان، في إطار تحقيق رؤية مصر 2030 للنهوض بالقطاع الطبي.

تأتي هذه القافلة ضمن سلسلة من المبادرات التي تنظمها جمعية الأمين الخيرية برئاسة النائب أسامة مدكور، لتقديم الدعم والخدمة المجتمعية للمواطنين في مختلف المناطق

مسجد الدسوقي

إشارة مرور

تسلا

قش الأرز

