مستقبل وطن ينظم قافلة طبية مجانية بقرية ميجريا في المنوفية

نظمت جمعية الأمين الخيرية برعاية النائب أسامة مدكور، عضو مجلس الشيوخ أمين مساعد التنظيم المركزي بحزب مستقبل وطن، قافلة طبية مجانية شاملة بقرية ميجريا في محافظة المنوفية وذلك بالتعاون مع جامعة الريادة بمدينة السادات.

شملت القافلة عددًا من التخصصات الطبية، من بينها جراحة العظام، وطب الأطفال، والأمراض الجلدية، والأنف والأذن والحنجرة، وطب العيون، وطب الأسنان، إضافة إلى تحاليل طبية وأدوية مجانية، وخدمات علاج المخ والأعصاب والعلاج الطبيعي.

وقد استفاد من هذه المبادرة 482 حالة من أبناء القرية والمناطق المجاورة.

كما تضمنت القافلة فرق توعية ميدانية لتثقيف المواطنين حول أساليب الوقاية الصحية، والنظافة الشخصية، والتغذية السليمة، ونمط الحياة الصحي.

وانطلقت فعاليات القافلة في الساعة التاسعة صباحًا بمقر الجمعية، واستمرت حتى تم فحص جميع الحالات المستهدفة.

وأكد النائب أسامة مدكور أهمية دعم الخدمات الصحية المقدمة لأفراد المجتمع، مشيرًا إلى أن تنظيم القوافل الطبية يهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتقديم رعاية متكاملة بالمجان، في إطار تحقيق رؤية مصر 2030 للنهوض بالقطاع الطبي.

تأتي هذه القافلة ضمن سلسلة من المبادرات التي تنظمها جمعية الأمين الخيرية برئاسة النائب أسامة مدكور، لتقديم الدعم والخدمة المجتمعية للمواطنين في مختلف المناطق