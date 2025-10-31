قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القادة والزعماء يتوافدون..أحمد موسى: العالم كله عنده حدث واحد اسمه المتحف المصري الكبير
ليلة الحدث العالمي.. أحمد موسى من أمام المتحف الكبير: كلنا فخورين بمصر
روسيا والأردن تلغيان متطلبات تأشيرة السفر بينهما اعتبارا من 13 ديسمبر المقبل
طلاب إعلام الأهلية بالإسكندرية يطلقون 3 مبادرات توعوية
كيفية التأمين على العمالة غير المنتظمة 2025.. المستندات المطلوبة
أحمد جابر: المتحف المصري الكبير فخر للأمة ورسالة من الرئيس السيسي تؤكد عظمة مصر
الأقدم والأحداث.. تعرف على محتويات المتحف المصري بالتحرير والمتحف الكبير
تعرف على الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير
أول تعليق من مبابي بعد تسلمه جائزة الحذاء الذهبي
رئيس الأركان يعود إلى مصر بعد انتهاء زيارته الرسمية للسعودية
تحويلات مرورية بعدة محاور استعدادا لافتتاح المتحف المصرى الكبير.. تعرف عليها
أحمد موسى: افتتاح المتحف المصري الكبير أهم حدث بالقرن الـ 21
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الشعب الجمهوري: افتتاح المتحف الكبير حدث قومي يعيد صياغة علاقة المصري بحضارته

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
حسن رضوان

أكد محمد ناجي زاهي، الأمين المساعد لحزب الشعب الجمهوري بمحافظة القليوبية ورئيس مؤسسة ميريت للدراسات الاستراتيجية، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل أحد أعظم الإنجازات الحضارية في العصر الحديث، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة التاريخية تعد تتويجًا لسنوات من العمل والتخطيط والعزيمة التي تعبر عن روح مصر الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح محمد ناجي زاهي أن هذا الصرح العالمي لا يعد مجرد متحف يعرض الآثار المصرية، بل هو منظومة فكرية وثقافية متكاملة تجسد فكرة أن الماضي والحاضر والمستقبل حلقات متصلة في مشروع وطني يؤمن بالهوية ويستثمر في الوعي، مشددًا على أن المتحف المصري الكبير سيكون أكبر منصة ثقافية وسياحية في العالم، ونقطة التقاء بين حضارات الأرض على أرض مصر التي كانت دائمًا مهد الإنسانية ونبع التاريخ.

وأضاف محمد ناجي زاهي أن افتتاح المتحف المصري الكبير يحمل دلالات وطنية عميقة، فهو يعكس نجاح الدولة المصرية في إعادة اكتشاف قوتها الناعمة وصياغة صورتها أمام العالم بمنهج علمي وحداثي، ويؤكد أن الجمهورية الجديدة لا تكتفي بالمشروعات التنموية فقط، بل تبني الإنسان المصري على أساس من الفخر والانتماء والتاريخ.

وأشار رئيس مؤسسة ميريت للدراسات الاستراتيجية إلى أن المتحف المصري الكبير سيغير خريطة السياحة العالمية، وسيمثل بوابة مصر الحضارية نحو المستقبل، بما يملكه من تكنولوجيا عرض حديثة، وتنظيم هندسي ومعماري فريد، ومحتوى أثري لا نظير له في أي متحف آخر، مؤكدًا أن هذا الإنجاز لا يقل أهمية عن أي مشروع قومي آخر في البنية التحتية أو التنمية الاقتصادية.

وأكد محمد ناجي زاهي أن افتتاح المتحف المصري الكبير هو لحظة فخر لكل مصري، ورسالة للعالم أن مصر، رغم كل التحديات، قادرة على النهوض من جديد، وأنها لا تكتفي بالحديث عن حضارتها، بل تعيد تقديمها للعالم بصورة تليق بعظمة أجدادها.

وأشار زاهي أن القيادة السياسية الحالية تمتلك رؤية واضحة تجعل من الثقافة والوعي جزءًا أساسيًا من مشروع الدولة الحديثة، وأن المتحف المصري الكبير ليس مجرد مشروع أثري، بل عنوان لنهضة فكرية وثقافية تعيد تعريف معنى الانتماء، وترسخ حقيقة أن من يملك تاريخه.. يملك مستقبله.

افتتاح المتحف المصري الكبير المتحف المصري الكبير افتتاح المتحف المصري الكبير 2025 افتتاح المتحف المصري الكبير اليوم اخبار افتتاح المتحف المصري الكبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

قفز 600 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة

المتحف المصري الكبير

بالساعة والتاريخ| موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. صور

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

المتحف المصري الكبير

القنوات الناقلة لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

إعصار

عاصفة القرن.. إعصار يضرب هايتي ووفاة 30 شخصا وفقدان العشرات

سعر الذهب

سعر الذهب صباح اليوم الجمعة 31-10-2025

عبد الباسط عبد الصمد

وفاة نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.. موعد الجنازة

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

حلها بكرة.. أخطاء تتسبب في نفاد رصيد عداد الكهرباء

ترشيحاتنا

مكرونة بالزبدة والزيتون

طريقة عمل مكرونة بالزبدة والزيتون بأسهل الخطوات

الفول

فوئد وأضرار.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفول في الصباح

الكابوريا

متبلة ولذيذة.. طريقة عمل الكابوريا

بالصور

لتشغيلها.. إشارة مرور تستغرق 10 أشهر و2.4 مليون دولار

إشارة مرور
إشارة مرور
إشارة مرور

بعد تفكك الهيكل.. عيوب تسلا سايبرتراك تتفاقم بعد سقوط شريط الإضاءة

تسلا
تسلا
تسلا

للتخلص الآمن من المخلفات الزراعية.. تجميع 457 ألف طن قش أرز بالشرقية

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

بعد تسريحهم.. مهندسو تسلا يتحدون إيلون ماسك بسيارة كوبيه فاخرة

Speedster
Speedster
Speedster

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصاريكتب: المتحف الكبير..افتتاح القرن الذي سيغيّر وجه السياحة في مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

المزيد