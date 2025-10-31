نائبة عن المتحف المصري الكبير: أحفاد الفراعنة يواصلون مسيرة المجد

قدّمت النائبة إيمان العجوز، عضو مجلس النواب، ونائب الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، التهنئة لجميع المهندسين والعاملين والعلماء الذين أسهموا في تشييد المتحف المصري الكبير، مؤكدة – بصفتها مهندسة ونقابية عمالية وعضوا بمجلس النواب الحالي– أن هذا الصرح العملاق يجسّد عبقرية المصريين وإخلاصهم لوطنهم، ويعكس قدرة الدولة على تحويل الحلم إلى إنجاز يليق بعظمة مصر وتاريخها الممتد عبر آلاف السنين.

وأشارت إيمان العجوز إلى أن الافتتاح المرتقب غداً للمتحف، بحضور زعماء ورؤساء من مختلف دول العالم، يمثل رسالة حضارية جديدة تؤكد أن أحفاد الفراعنة يسيرون على درب أجدادهم، ليعلنوا للعالم أنهم بُناة الحضارة وشركاء الإنسانية في نهضتها ومجدها.

وتوجهت بالدعاء أن يحفظ الله مصر وشعبها، وأن يوفق قيادتها السياسية لما فيه خير البلاد والعباد، مؤكدة أن هذا الحدث العظيم سيبقى صفحة مضيئة في سجل المجد المصري الحديث، وشاهداً على أن إرادة المصريين لا تعرف المستحيل.

كما أكدت أن المتحف المصري الكبير ليس مجرد صرح أثري، بل رمز للنهضة الثقافية والسياحية التي تشهدها البلاد، ومصدر فخر لكل مصري يرى حضارته تُقدَّم للعالم في أبهى صورها، مشددة على أن هذا اليوم سيُسجَّل في التاريخ كأحد أعظم لحظات المجد المصري الحديث.