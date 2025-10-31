قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الكهرباء عن المتحف الكبير: مصر مازالت تبهر العالم وتصنع التاريخ
أجرأ حوار في حياته.. رونالدو يفجر المفاجآت بدون رقابة مع بيرس مورجان
الدولي للإعلام الرقمي بفرنسا: افتتاح المتحف المصري الكبير يؤكد ريادة مصر الحضارية
الكشف عن مُخطط ميسي للإطاحة بــ لابورتا من برشلونة
مطار القاهرة الدولي يتزين بلوحات الترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير .. صور
آدم كايد يغيب عن الزمالك في السوبر المصري أمام بيراميدز بسبب الإصابة
محمد صلاح على أعتاب إنجازين تاريخيين أمام أستون فيلا
أسعار تركيب عدادات المياه في مصر
لبنان.. عون طلب من ألمانيا الضغط على إسرائيل للالتزام بوقف الأعمال العدائية
بط ووز ولحوم.. كبير الأثريين عن مقبرة توت عنخ آمون
ذاكرة أمة وجمال لا يفنى.. وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بافتتاح المتحف المصري الكبير
ماذا قالت يسرا المسعودي عن افتتاح المتحف المصري الكبير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائبة عن المتحف المصري الكبير: أحفاد الفراعنة يواصلون مسيرة المجد

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
عبد الرحمن سرحان

قدّمت النائبة إيمان العجوز، عضو مجلس النواب، ونائب الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، التهنئة لجميع المهندسين والعاملين والعلماء الذين أسهموا في تشييد المتحف المصري الكبير، مؤكدة – بصفتها مهندسة ونقابية عمالية وعضوا بمجلس النواب الحالي– أن هذا الصرح العملاق يجسّد عبقرية المصريين وإخلاصهم لوطنهم، ويعكس قدرة الدولة على تحويل الحلم إلى إنجاز يليق بعظمة مصر وتاريخها الممتد عبر آلاف السنين.

وأشارت إيمان العجوز إلى أن الافتتاح المرتقب غداً للمتحف، بحضور زعماء ورؤساء من مختلف دول العالم، يمثل رسالة حضارية جديدة تؤكد أن أحفاد الفراعنة يسيرون على درب أجدادهم، ليعلنوا للعالم أنهم بُناة الحضارة وشركاء الإنسانية في نهضتها ومجدها.

وتوجهت بالدعاء أن يحفظ الله مصر وشعبها، وأن يوفق قيادتها السياسية لما فيه خير البلاد والعباد، مؤكدة أن هذا الحدث العظيم سيبقى صفحة مضيئة في سجل المجد المصري الحديث، وشاهداً على أن إرادة المصريين لا تعرف المستحيل.

كما أكدت أن المتحف المصري الكبير ليس مجرد صرح أثري، بل رمز للنهضة الثقافية والسياحية التي تشهدها البلاد، ومصدر فخر لكل مصري يرى حضارته تُقدَّم للعالم في أبهى صورها، مشددة على أن هذا اليوم سيُسجَّل في التاريخ كأحد أعظم لحظات المجد المصري الحديث.

المتحف المصري الكبير افتتاح المتحف المصري الكبير المتحف المصري الكبير 2025 افتتاح المتحف المصري الكبير 2025 البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

قفز 600 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة

المتحف المصري الكبير

بالساعة والتاريخ| موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. صور

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

إعصار

عاصفة القرن.. إعصار يضرب هايتي ووفاة 30 شخصا وفقدان العشرات

المتحف المصري الكبير

القنوات الناقلة لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

سعر الذهب

سعر الذهب صباح اليوم الجمعة 31-10-2025

عبد الباسط عبد الصمد

وفاة نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.. موعد الجنازة

سعر الذهب

سعر أكبر عيار ذهب اليوم 31-10-2025

ترشيحاتنا

الاهلي

مجاهد والغنيمي يشاركان في انتخابات النادي الأهلي

الزمالك

الزمالك يغادر إلى الإمارات 3 نوفمبر استعدادًا لخوض بطولة السوبر المصري

إيفان توني

الأهلي ضد الرياض.. إيفان توني يحقق رقما تاريخيا في الدوري السعودي

بالصور

لتشغيلها.. إشارة مرور تستغرق 10 أشهر و2.4 مليون دولار

إشارة مرور
إشارة مرور
إشارة مرور

بعد تفكك الهيكل.. عيوب تسلا سايبرتراك تتفاقم بعد سقوط شريط الإضاءة

تسلا
تسلا
تسلا

للتخلص الآمن من المخلفات الزراعية.. تجميع 457 ألف طن قش أرز بالشرقية

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

بعد تسريحهم.. مهندسو تسلا يتحدون إيلون ماسك بسيارة كوبيه فاخرة

Speedster
Speedster
Speedster

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

المزيد