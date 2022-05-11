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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

عبدالرحيم كمال يوجه رسالة خاصة لمتابعيه: بفضفض مع الجمهور من خلال كتاباتي

عبدالرحيم كمال
عبدالرحيم كمال

قال الكاتب والسناريست عبد الرحيم كمال إن ثقته في الجمهور تطورت سريعاً وأصبحت لا حدود لها، متابعا:"مع الوقت بحس إني بفضفض مع الجمهور من خلال كتاباتي".

وتابع “عبدالرحيم كمال” خلال حواره ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “سي بي سي”: "بقيت ببوح ليهم بأسراري لأنهم أكتر الناس اللي بثق فيهم وكل المقولات المغلوطة عن مستوى رقي الجمهور على مدار  30 أو 40 سنة ليست حقيقية، متابعا: "اللي بيقول إن مستوى الاعمال الدرامية ماشي مع ذوق الجمهور دا مش حقيقي".

واختتم: "الجمهور المصري كله حتى اللي ما بيعرفش يقرأ ويكتب على درجة عالية من الرقي".

عبد الرحيم كمال الأعمال الدرامية عبدالرحيم كمال برنامج “كلمة أخيرة” رسالة خاصة

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