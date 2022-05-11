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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم سعيد: الأهلي لا يحتاج لهاشتاج مهما كانت الظروف ضده

صدى البلد

علق الكابتن ابراهيم سعيد ، موقع النادى الاهلى بعد اختيار الكاف دولة المغرب لـ استضافة نهائى دورى ابطال افريقيا . 

 

وكتب ابراهيم سعيد  عبر حسابة بموقع “ تويتر “ النادي الاهلي لايحتاج لهشتاج مهما كانت الظروف ضده والجميع يعرف من هو الاهلي  ”.

 

دعا محمود الخطيب رئيس الأهلي، مجلس إدارة النادي وشركة الأهلي لكرة القدم؛ للاجتماع الطارئ الذي تحدد له صباح الأحد المقبل؛ لمناقشة موقف الأهلي من قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بإقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال على ملعب غير محايد.
جاء تحديد موعد الاجتماع لحين انتهاء الفرق الأربعة التي تتبارى في إياب الدور قبل النهائي للبطولة من مبارياتها، وتحديد طرفي المباراة النهائية بشكل رسمي.

وكلف محمود الخطيب الشئون القانونية بالنادي بدراسة الملف بالكامل شاملًا لوائح «فيفا» والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وتقديم تقرير لمجلس الإدارة في اجتماعه المشار إليه، تمهيدًا لإتخاذ القرارات التي تحفظ حقوق النادي الفنية والأدبية.

النادي الأهلي الأهلى الخطيب إبراهيم سعيد محمود الخطيب

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