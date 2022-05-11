وزير الخارجية المغربي: العلاقات مع إسبانيا قائمة على التعاون والتنسيق والاحترام المتبادل

أكد وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن العلاقات الثنائية مع إسبانيا قائمة على التعاون والتنسيق الطموح والاحترام المتبادل.

‏وقال بوريطة في مؤتمر صحفي مشترك عقب الاجتماع الثنائي مع وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، اليوم /الثلاثاء/، إن الرسالة التي وجهها رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى الملك محمد السادس والمحادثات الهاتفية والزيارة التي قام بها إلى المغرب مكنت من وضع مضمون لمرحلة جديدة من العلاقات الثنائية.

‏وأضاف أن البيان المشترك الصادر عقب المحادثات التي أجراها سانشيز مع الملك محمد السادس ساهم في فتح أفق جديد في العلاقات الثنائية، ومكن من تحديد مجموعة من الخطوات والإجراءات الواجب تنفيذها لإعطاء دفعة قوية لهذه العلاقات.

وأشار بوريطة إلى أن فريق العمل المغربي-الإسباني حول الهجرة أجرى اجتماعات تم خلالها التوصل لاتفاقات مهمة، منوها إلى أنه سيتم خلال الشهر المقبل عقد اجتماع في إسبانيا بشأن ترسيم الحدود البحرية وإدارة المجال الجوي.

وأعرب بوريطة عن تقدير بلاده لموقف إسبانيا من قضية الصحراء المغربية، وأن دعم مقترح الحكم الذاتي يعد الإطار الأنسب والأكثر مصداقية للحل، لانسجامه مع توجه مجلس الأمن وموقف العديد من الدول.