عبير منير عن يوتيرن: المسلسل بيضم دراما اجتماعية راقية وكل شخص بطل



كشفت الفنانة عبير منير، تفاصيل دورها بمسلسل يوتيرن، قائلة:" الدور عجبني جدا..المسلسل مختلف وبيلمس الواقع بشكل واضح"، متابعة: المسلسل بيضم دراما اجتماعية راقية وكل شخص بطل في دوره".

وأضافت “عبير منير” خلال حوارها ببرنامج “من مصر” المذاع على قناة “سي بي سي” :" سعيدة بالتعاون مع فريق العمل..المسلسل كان مستمر بالحب والتعاون"، متابعة:" المسلسل اتعرض لشائعات كثيرة ليس لها أي أساس من الصحة".

واسترسلت:" كان في روح تعاون بينا مميزة وكنا بنضحك ونهزر مع بعض وبنعمل فيديوهات تيك توك"، متابعة: المسلسل قدم محتوى راق ورائع.

وأشادت بالفنانة ريهام حجاج، قائلة:" نجمة وإنسانة رائعة وكانت بتساعد الكل.

