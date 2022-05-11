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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عبير منير عن يوتيرن: المسلسل بيضم دراما اجتماعية راقية وكل شخص بطل

صدى البلد


كشفت الفنانة عبير منير، تفاصيل دورها بمسلسل يوتيرن، قائلة:" الدور عجبني جدا..المسلسل مختلف وبيلمس الواقع بشكل واضح"، متابعة: المسلسل بيضم دراما اجتماعية راقية وكل شخص بطل في دوره".

 

وأضافت “عبير منير” خلال حوارها ببرنامج “من مصر” المذاع على قناة “سي بي سي” :" سعيدة بالتعاون مع فريق العمل..المسلسل كان مستمر بالحب والتعاون"، متابعة:" المسلسل اتعرض لشائعات كثيرة ليس لها أي أساس من الصحة".

 

واسترسلت:" كان في روح تعاون بينا مميزة وكنا بنضحك ونهزر مع بعض وبنعمل فيديوهات تيك توك"، متابعة: المسلسل قدم محتوى راق ورائع.

 

وأشادت بالفنانة ريهام حجاج، قائلة:" نجمة وإنسانة رائعة وكانت بتساعد الكل.
 

عبير منير مسلسل نيوتيرن الفنانة عبير منير ريهام حجاج اخبار التوك شو

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