هيثم فاروق تعليقاً على هزيمة الزمالك: أداء كارثي ولا أستثني أحدًا

علّق الكابتن هيثم فاروق، علي هزيمة الزمالك من انبى، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب هيثم فاروق: “ممكن حد يقول لنا لعيبة الزمالك عملت إيه في إجازة العيد.. أداء كارثي ولا أستثني أحدًا”.

وكان قد فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي على الزمالك بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد القاهرة الدولي فى إطار مباريات الاسبوع الـ18 من الدوري المصري الممتاز .

وجاء الهدف الأول فى الدقيقة 40 بعد هجمة منظمة لإنبي على الجبهة اليسرى انتهت بعرضية عن طريق مصطفى شلبي إلى داخل منطقة الجزاء فشل المدافع محمود حمدي الونش في إبعادها بشكل مناسب من أمام المرمى لتجد متابعة من علي فوزي على القائم الأيسر للمرمى بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل الشباك.

وسجل الهدف الثاني جون إيبوكا فى الدقيقة 60 بعد تنفيذ للركلة الحرة المباشرة لإنبي بتمريرة من صلاح ريكو هيأت الكرة لجون إيبوكا الذي سدد كرة قوية للغاية سكنت الشباك في أقصى الزاوية اليمنى العلوية للمرمى بشكل مستحيل على الحارس محمد أبو جبل.

الفوز رفع رصيد انبي الى النقطة 23 فى المركز الثامن، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 41 نقطة على قمة جدول ترتيب الدوري الممتاز .