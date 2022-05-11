البرلمان العراقي يجتمع لمناقشة قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي

اجتمعت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، أمس الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، لمناقشة قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان، اليوم جلستين، يتضمن جدول أعمالهما التصويت على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، فضلا عن استكمال تشكيل اللجان النيابية"، وفقًا لما نقلته قناة "السومرية" الإخبارية.

وكان مجلس النواب العراقي قد أنهى قراءته لتقرير ومناقشة مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية في شهر يناير الماضي.