بنسبة 23%.. ارتفاع عدد الجرائم ذات الدوافع السياسية في ألمانيا

أعلن المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية في ألمانيا أن عدد الجرائم ذات الدوافع السياسية المرتكبة عام 2021 ارتفع بنسبة 23% مقارنة بالعام السابق.

وكشف المكتب، في بيان اليوم الثلاثاء، أن تلك الجرائم قد تخطت 50 ألف جريمة مسجلة ذات خلفية سياسية، مضيفًا أن المسؤولين عن تلك الجرائم غالبًا اليسار المتطرف أو اليمين المتطرف.

وطبقا لوزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، فإن حجم الجرائم التي يشتبه أنها ارتُكِبَت من أشخاص لم تصنفهم السلطات على أنهم يمينيون أو يساريون أو إرهابيون أو مؤيدون لأيديولوجية أجنبية، ارتفعت لتبلغ 21 ألفًا و339 جريمة.

وأرجعت ذلك إلى أنها جرائم ذات صلة بجائحة كورونا وإجراءات الدولة لاحتوائها أو بالانتخابات التشريعية التي شهدتها ألمانيا في عام 2021.

وسجل المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة 9201 جريمة ذات صلة بجائحة كورونا غالبيتها ضد قانون التجمهر، كما أن عدد الجرائم المتعلقة بالانتخابات بلغت 420 حالة.