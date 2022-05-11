النواب الأمريكي يوافق على حزمة مساعدات ضخمة لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار

وافق مجلس النواب الأمريكي الأربعاء، على حزمة مساعدات طارئة إلى أوكرانيا تبلغ قيمتها نحو 40 مليار دولار، ستخصص للأسلحة وتأمين مساعدات إنسانية واقتصادية.

وقالت البيت الأبيض إن "مجلس النواب اتخذ خطوة حاسمة وأرسل رسالة واضحة من الحزبين إلى أوكرانيا وروسيا والعالم.. مفادها أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب أوكرانيا في الدفاع عن ديمقراطيتها ضد العدوان الروسي".

يأتي ذلك عقب طلب تقدم به الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الكونجرس للإسراع في إقرار تقديم مساعدات ضخمة إلى أوكرانيا، حسب وكالة "فرانس برس".

وقال بايدن "هذه حاجة ملحة، لا يمكننا السماح لإمدادات المساعدات بالانقطاع بينما ننتظر المزيد من الإجراءات من الكونجرس.. نحن قبل هذه النقطة الحرجة بحوالي 10 أيام".

وتابع "أدعو الكونجرس إلى تمرير مشروع القانون بشأن المساعدات الإضافية لأوكرانيا بشكل سريع وتقديمه لي للتوقيع عليه في الأيام القليلة المقبلة".

ويوم الاثنين، وقع الرئيس الأمريكي قانونا يسمح بتسريع إيصال المعدات العسكرية إلى أوكرانيا، مفعّلا بذلك آلية يعود تاريخها للحرب العالمية الثانية.

وأكد بايدن أن القانون يهدف إلى مساعدة الأوكرانيين في "القتال دفاعا عن بلادهم وديمقراطيتهم بوجه الحرب الوحشية التي يشنّها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وذكر البيت الأبيض أن القانون المستند إلى برنامج يعود تاريخه إلى زمن الحرب العالمية الثانية، الذي كان يهدف إلى مساعدة أوروبا في مقاومة هتلر،حظي بتأييد شبه كامل في الكونجرس الأمريكي، ولم يعارضه سوى 10 نواب.

كما أشارت الإدارة الأمريكية إلى أن إصدار القانون جاء في اليوم الذي تحتفل فيه روسيا بذكرى الانتصار على ألمانيا النازية في العام 1945.