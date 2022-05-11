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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. القائمة الكاملة لمسلسلات يُنتظر عرضها .. جيهان نصر تحتفل اليوم بـعيد ميلادها الـ 50

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية المهمة، نستعرض أبرزها في السطور التالية

جيهان نصر تحتفل اليوم بـعيد ميلادها الـ 50


تحتفل اليوم الفنانة المعتزلة جيهان نصر، بعيد ميلادها الـ 50 ، والتى تعد فتاة أحلام جيل شباب التسعينات، ونجمة الفوازير، والوحيدة التي لم "تحب" فاطمة في مسلسلها "مين اللي ميحبش فاطمة؟".


بداية ظهورها


بدأت طريقها من خلال الإعلانات، ثم انتبه إليها التلفزيون فقامت بالعديد من الأدوار والبطولات، فقدمت دورًا هامًا في مسلسل "المال والبنون"، في دور"فريال فراويلة"،  وسافرت إلى الخليج وشاركت في العديد من الأعمال الفنية وحققت نجاحًا باهرًا، وكان الظهور السينمائي الأول لـ"جيهان"، من فيلم "زوجة رجل مهم"، عندما جسدت دور الفنانة ميرفت أمين وهي صغيرة، أما الظهور الثاني فكان  في فيلم "خليل بعد التعديل"، وجسدت دور ابنة الفنان محمود عبدالعزيز.

مروان بابلو يدخل قائمة الأعلى مشاهدة بـ راكور

طرح مؤدى الراب مروان بابلو، تراك جديد بعنوان “راكور” وذلك عبر قناته على موقع التواصل الاجتماعى يوتيوب

وتمكن تراك “راكور” من دخول قائمة الأعلى مشاهدة عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب” وتصدر التريند رقم 2 وحصد أكثر من 900 ألف مشاهدة بعد ساعات من طرحه . 


أنغام تحيي حفلاً غنائياً فى الرياض غدًا الخميس

تحيى المطربة أنغام حفلا غنائيا غدا الخميس بمدينة الرياض ضمن حفلات عيد الفطر المبارك.

طرحت الفنانة أنغام أغنيتها الجديدة “لوحة باهتة” عبر موقع يوتيوب بعد يومين من الدعاية لها ونشر صور على حساباتها على مواقعالتواصل الاجتماعي.

أغنية لوحة جديدة من كلمات نادر عبد الله وألحان عامر عاشور، وتوزيع طارق مدكور.

شاركت الفنانة أنغام فيديو من كواليس حفلها بالسعودية، منذ أيام عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وقدمت أنغام الشكر للجمهور، وكتبت: “عارف العيد والعيدية أنتوا الاتنين .. شكرا لجمهور القصيم 🇸🇦”.

لنزوة والثمانية.. القائمة الكاملة لمسلسلات يُنتظر عرضها الفترة المقبلة |صور

انتهى ماراثون دراما رمضان 2022، وينتظر عدد من النجوم طرح أعمال درامية جديدة عبر المنصات المختلفة والقنوات التليفزيونية، وبدأ هؤلاء النجوم الترويج لأعمالهم التي من المقرر أن تعرض في الأيام المقبلة.

ونرصد فى السطور التالية أبرز الأعمال التليفزيونية المنتظر عرضها خلال الفترة المقبلة ..

مسلسل النزوة


حقق الفنان  خالد النبوي نجاحًا كبيرًا بعد عرض أحدث مسلسلاته “راجعين يا هوى” والذى شارك به فى المارثون الرمضانى 2022.

ويستعد خالد النبوى لطرح مسلسل “النزوة” عبر منصة شاهد وهو العمل الذي يشاركه في بطولته كل من عائشة بن أحمد، سالي شاهين، وعمر الشناوي، والمسلسل من إخراج أمير رمسيس.

وطرحت منصة شاهد البوستر الرسمي له دون الكشف عن موعد عرضه الرسمي، واكتفت بالتعليق بكلمة "قريبًا".

جيهان نصر طارق مدكور الفنانة المعتزلة جيهان نصر أخبار مروان بابلو أنغام

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