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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ضمن حفلات عيد الفطر

أنغام تحيي حفلاً غنائياً فى الرياض غدًا الخميس

أنغام
أنغام

تحيى المطربة أنغام حفلا غنائيا غدا الخميس بمدينة الرياض ضمن حفلات عيد الفطر المبارك.

طرحت الفنانة أنغام أغنيتها الجديدة “لوحة باهتة” عبر موقع يوتيوب بعد يومين من الدعاية لها ونشر صور على حساباتها على مواقعالتواصل الاجتماعي.

أغنية لوحة جديدة من كلمات نادر عبد الله وألحان عامر عاشور، وتوزيع طارق مدكور.

شاركت الفنانة أنغام فيديو من كواليس حفلها بالسعودية، منذ أيام عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وقدمت أنغام الشكر للجمهور، وكتبت: “عارف العيد والعيدية أنتوا الاتنين .. شكرا لجمهور القصيم 🇸🇦”.

أحدث أعمال أنغام

وحظيت أغنية المطربة أنغام "أنا مش ضعيفة" تتر مسلسل (فاتن أمل حربي)، المعروض في موسم رمضان الحالي، بمشاهدة وتفاعل منالمتابعين، حيث حققت نسبة مشاهدة بلغت 70 ألفا و166 منذ طرحها يوم 2 أبريل الجاري.
 

يشار إلى أن الأغنية من كلمات مدحت العدل وألحان أحمد العدل، وتوزيع موسيقي نادر حمدي، وتسجيل محمد إسماعيل.


 

يذكر أن أخر أعمال الفنانة أنغام أغنية "هتشتاقوا" التي طرحتها في شهر نوفمبر الماضي وهي من كلمات عمرو يحيى، وتوزيع عمروالخضري، وألحان مصطفى العسال.

 

المطربة انغام مدحت العدل طارق مدكور أحدث أعمال أنغام مسلسل فاتن أمل حربى فاتن أمل حربي

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