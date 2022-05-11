جيهان نصر تحتفل اليوم بـعيد ميلادها الـ 50

تحتفل اليوم الفنانة المعتزلة جيهان نصر، بعيد ميلادها الـ 50 ، والتى تعد فتاة أحلام جيل شباب التسعينات، ونجمة الفوازير، والوحيدة التي لم "تحب" فاطمة في مسلسلها "مين اللي ميحبش فاطمة؟".



بداية ظهورها



بدأت طريقها من خلال الإعلانات، ثم انتبه إليها التلفزيون فقامت بالعديد من الأدوار والبطولات، فقدمت دورًا هامًا في مسلسل "المال والبنون"، في دور"فريال فراويلة"، وسافرت إلى الخليج وشاركت في العديد من الأعمال الفنية وحققت نجاحًا باهرًا، وكان الظهور السينمائي الأول لـ"جيهان"، من فيلم "زوجة رجل مهم"، عندما جسدت دور الفنانة ميرفت أمين وهي صغيرة، أما الظهور الثاني فكان في فيلم "خليل بعد التعديل"، وجسدت دور ابنة الفنان محمود عبدالعزيز.

كانت الانطلاقة الحقيقية لجيهان نصر، من مسرحية "تكسب يا خيش"، أثناء ظهورها مع الفنان أحمد بدير، وهو ما جعل الأنظار تلتفت إليها، فاصطحبها الفنان سمير غانم في أعماله الفنية، مثل مسرحية "بهلول في اسطنبول"، وفوازير "المضحكون"، وغيرهما.

قصة زواجها



قصة حب كبيرة جمعت بين الفنانة ورجل الأعمال الملياردير السعودى سعود الشربتلي، حينما رأها للمرة الأولى خلال تواجدها في بيروت بصحبة أسرة مسرحية "المحظوظ"، حيث كانت تلعب دور البطولة مع الفنان سمير غانم، وسعى للتقرب والتودد لها.

بضع دقائق كانت كفيلة لوقوع الثنائي في قصة حب كبيرة، حينما سعى "سعود" للجلوس معها، بعد ترتيبات عدة من الفنان سمير غانم، وخلالها طلب يدها للزواج

أعمال الفنانة جيهان نصر



من أشهر أعمالها في الدراما مسلسل المال والبنون الجزء الثاني في دور فريال فراويلة، من الذي لا يحب فاطمة، أسرار خاصة، حكاية سلامة، الخط الأبيض، التضحية، البيت القديم، مذكرات زوج، غريب، البخيل وأنا، الوهم والسلاح، الأزواج الطيبين، السرايا، وغيرها.

من أفلامها في السينما الكيت كات، الحب في طابا، اللي رقصوا على السلم، لعبة الانتقام، حلقة الرعب، ليلة عسل، شادر السمك، سقوط الطائر الغريب، البحث عن توت عنخ آمون.

قصة اعتزال الفنانة جيهان نصر

اعتزلت جيهان نصر التمثيل بعد زواجها عام 1997، وخرجت أقاويل حول اشتراط سعود على زوجته اعتزال الفن وارتداء الحجاب، فقررت الفنانة ترك كل شيء وما حققته من نجاح وشهرة متمسكة به وبقصة الحُب التي جمعت بينهما.



