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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

مروان بابلو يدخل قائمة الأعلى مشاهدة بـ راكور

صدى البلد

طرح مؤدى الراب مروان بابلو، تراك جديد بعنوان “راكور” وذلك عبر قناته على موقع التواصل الاجتماعى يوتيوب

وتمكن تراك “راكور” من دخول قائمة الأعلى مشاهدة عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب” وتصدر التريند رقم 2 وحصد أكثر من 900 ألف مشاهدة بعد ساعات من طرحه . 

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مروان بابلو يطرح تراك جديد بعنوان راكور.. فيديو

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مروان بابلو وأبو الأنوار يطرحا تراك Brrr Brrr

ويأتى طرح مروان بابلو للتراك الجديد “راكور” بعد أيام قليلة من طرحه تراك “Brrr Brrr” عبر موقع الفيديوهاتالشهير ”يوتيوب" والذى يتعاون فيه مع أبو الأنور. 

 

ويحيى مؤدى الراب مروان بابلو، حفلا يوم ١٣ مايو المقبل بنادى الاتحاد بالإسكندرية.

 

وكان أعلن  مؤدى الراب مروان بابلو، عن تأجيل حفلته والتي كان من المقرر إقامتها في نادي الاتحاد الجديد بالاسكندريةيوم 18 مارس، مشيرا إلى أن التأجيل لسوء الأحوال الجوية.

 

وكتب مروان بابلو  عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: «نظرا لسوء الأحوال الجويةولاحتمالية وجود نوة تتزامن مع توقيت حفل مروان بابلو في نادي الاتحاد الجديد بالإسكندرية.. قررنا تأجيل الحفلةحفاظًا على سلامة الجمهور، على أن يتم الإعلان عن موعدها الجديد بعد تحديده».

منظمو حفل مروان بابلو

يذكر أن منظمو حفل مطرب الراب، مروان بابلو، في نادي الاتحاد بالإسكندرية، قرروا تخصيص دائرة للفتيات فقط؛ بهدفمنع التحرش، أطلق عليها اسم «بينك سيركل».

تأتي الفكرة بالتزامن مع شهر المرأة، بهدف توفير مساحة آمنة للنساء والفتيات، بهدف حمايتهن وفصلهن عن بقيةاالجمهور، حال رغبن في ذلك.

استحداث «دائرة البنات» يشمل فئات الجمهور الثلاث، سواء الفئة العامة وحتى فئة الـ vip، في محاولة من المنظمينلتوفير أعلى مستوى من التنظيم والراحة للجمهور من مختلف الفئات العمرية، مع إتاحة الحرية للفتيات لدخول الدائرةالخاصة أو الوقوف مع الجمهور العام خلال الحفل.

كما استعان المنظمون بفريق خاص لمكافحة التحرش، مع تخصيص أبراج مراقبة لمتابعة الحفل والتواصل مع الجمهور.

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