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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

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في ذكرى وفاة دوغلاس ادمز.. بسببه احتفل العالم بيوم المنشفة العالمي

دوغلاس ادمز
دوغلاس ادمز

يصادف اليوم ذكرى وفاة الكاتب والروائي الانجليزي دوغلاس ادمز الذي توفي في 11 مايو عام 2001 وفي ذكرى وفاته نستعرض يوم المنشفة العالمي الذي أقيم بعد وفاته بأسبوعين.

ويوم المنشفة العالمي يتم الاحتفال به يوم 25 مايو تقديرًا لدوغلاس ولسلسلة دليل المسافر إلى المجرة، التي سلط الضوء فيها على أهمية المناشف.

فمثلت المنشفة أهمية له بتركيزه عليه في سلسلة دليل المسافر حيث رآها أكثر الأشياء المفيدة التي يمكن أن يمتلكها المسافر بين النجوم.

ويقول دوغلاس ادمز عن المنشفة: «تعتبر المنشفة أهم ممتلكات المسافر العابر للمجرات.. ويأتي جزء من عظمتها من استعمالاتها العملية: فبإمكانك لفها حولك فتدفئك أثناء عبورك أقمار جغلان بيتا.. والاستلقاء عليها في شواطئ سانتراجينوس المرمرية بينما تستنشق هواء البحر العليل. بإمكانك استعمالها غطاء عند نومك تحت النجوم الحمراء الساطعة لعالم كاكرافون الصحراوي، وكشراع أثناء ابحارك نهر موث الثقيل البطيء.. رطبها لكي تستعملها في القتال اليدوي، لفها حول رأسك لدرء الأبخرة السامة أو تجنب نظرات وحش بوغبلاتر التاري المفترس (ما أغبى هذا الحيوان فهو يفترض أنه أن لم تستطع رؤيته فهو بالمثل لا يستطيع رؤيتك). بإمكانك تلويح منشفتك كنداء استغاثة وقت الخطر.. وبالطبع استخدمها لتجفيف جسدك إن كانت لا تزال نظيفة بما فيه الكفاية.. والأهم من ذلك أن للمنشفة أهمية نفسياً هائلة، فلو علم الستراغ (الستراغ هو ال-لا-مسافر) أن المسافر يستخدم منشفته الخاصة".

ويندرج دليل المسافر إلى المجرة ضمن روايات الخيال العلمي الكوميدي، وقد تم عرضها لأول مرة كرواية كوميدية في هيئة الإذاعة البريطانية، ومنها انطلقت إلى العالمية.

يوم المنشفة العالمي دوغلاس ادمز الروائي الانجليزي سلسلة دليل المسافر إلى المجرة المناشف

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