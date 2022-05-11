ابنة محمد رمضان تحتضن دينا الشربيني.. فيديو

نشر الفنان محمد رمضان فيديو جديدا لابنته برفقة دينا الشربيني ، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

و ظهرت دينا الشربيني وهي تغازل ابنته علي إنساي أغنيته حبيبي يا حبيبي، وعلق محمد رمضان علي الفيديو قائلا : بنتي مع أختي .

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان مسلسل "المشوار" من بطولة كل من: محمد رمضان، دينا الشربيني، بيومى فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندى موسى، محمد عبده، كارولين خليل، ثراء جبيل، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محسن منصور وسما إبراهيم، والعمل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

تدور أحداث مسلسل "المشوار"، حول ماهر وورد، وهما يعملان عاملين مؤقتين باليومية فى شركة المكس للملاحات فى الإسكندرية، ويسكنان مع رحيم ابنهما فى منزل وصيفة وهى خالة ماهر، ويواجهان بعض الصعوبات الواضحة فى التعامل مع هذا العمل الشاق ولكن هناك شيئا غريبا يحيط بماهر وورد، كما يتطرق العمل لقضايا تجارة الآثار ومواجهة بين العصابات.