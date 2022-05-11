رئيس التعليم العام ترفض مساعدة طالبة في حل سؤال بامتحان أولى ثانوي

تلقت الدكتورة راندة شاهين رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، استفسارا من إحدى طالبات الصف الأول الثانوي داخل إحدى لجان مدرسة الأورمان الثانوية بنات .

حيث سألت الطالبة رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، عن تفسير “رأيت يا مصر وفاء أبنائك” ، قائلة : “هل رأيت هنا فعل ماضي ؟".

من جانبها ردت الدكتورة راندة شاهين رئيسة قطاع التعليم العام، على الطالبة قائلة: لا يمكنني تفسير الكلمة لكي الآن لان هذا سيساعدك في الإجابة وبالتالى سيكون غش.

وطلبت رئيس قطاع التعليم العام، من الطالبة قراءة السؤال بتأني وتفسيره بهدوء للإجابة عليه بشكل صحيح.

وأكدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، انتظام سير الجزء الالكتروني بـ امتحان اللغة العربية لطلاب الصف الاول الثانوي في جميع محافظات مصر.

حيث قالت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم : أن منصة الامتحان تعمل بكفاءة على التابلت الآن في جميع اللجان ، نافية وجود أي شكاوى من نوعية “ السيستم وقع”.

و أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لا مجال لما يسمى بـ “سقوط السيستم” في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الالكترونية النهائية.

حيث قال وزير التربية والتعليم : امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي النهائية سوف تعقد إلكترونيا على التابلت ، عبر “منصة جديدة” تم اختبارها عدد كبير من المرات بنجاح تام في "المدارس المجهزة".

وأنهى طلاب الصف الأول الثانوي تأدية الجزء المقالي في امتحان اللغة العربية والذي تمت الاجابة عليه ورقيا تنفيذا لتعليمات وزير التربية والتعليم.

ويؤدي الآن طلاب الصف الأول الثانوي الجزء الإلكتروني في امتحان اللغة العربية ، وهو عبارة عن اسئلة اختيار من متعدد

وقد تم احتساب 15 دقيقة راحة لطلاب الصف الاول الثانوي بين الاسئلة الورقية والاسئلة الالكترونية التي يتم تأديتها على التابلت داخل لجان مؤمنة و مراقبة في المدارس المجهزة على مستوى الجمهورية.

ولم يعبر الطلاب داخل اللجان عن اي شكاوى من الاسئلة المقالية او اسئلة الاختيار من متعدد في امتحان اللغة العربية الذي يتم تأديته الان ، مؤكدين ان جميع الاسئلة لم تخرج عن المنهج المقرر