عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس التعليم العام ترفض مساعدة طالبة في حل سؤال بامتحان أولى ثانوي

امتحانات الصف الاول
امتحانات الصف الاول الثانوي

تلقت الدكتورة راندة شاهين رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، استفسارا من إحدى طالبات الصف الأول الثانوي داخل إحدى لجان مدرسة الأورمان الثانوية بنات .

حيث سألت الطالبة رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، عن تفسير “رأيت يا مصر وفاء أبنائك” ، قائلة : “هل رأيت هنا فعل ماضي ؟".

 من جانبها ردت الدكتورة راندة شاهين رئيسة قطاع التعليم العام، على الطالبة قائلة: لا يمكنني تفسير الكلمة لكي الآن لان هذا سيساعدك في الإجابة وبالتالى سيكون غش.

وطلبت رئيس قطاع التعليم العام، من الطالبة قراءة السؤال بتأني وتفسيره بهدوء للإجابة عليه بشكل صحيح.

txt

لا توجد شكاوى.. رئيس قطاع التعليم العام تتفقد لجان أولى ثانوي بمدرسة الأورمان

txt

التعليم: منصة امتحانات أولى ثانوي الجديدة مؤمنة ضد الغش

وأكدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، انتظام سير الجزء الالكتروني بـ امتحان اللغة العربية لطلاب الصف الاول الثانوي في جميع محافظات مصر.

حيث قالت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم : أن منصة الامتحان تعمل بكفاءة على التابلت الآن في جميع اللجان ، نافية وجود أي شكاوى من نوعية “ السيستم وقع”.

و أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لا مجال لما يسمى بـ “سقوط السيستم” في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الالكترونية النهائية.

حيث قال وزير التربية والتعليم : امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي النهائية سوف تعقد إلكترونيا على التابلت ، عبر “منصة جديدة”  تم اختبارها عدد كبير من المرات بنجاح تام في "المدارس المجهزة".

وأنهى طلاب الصف الأول الثانوي تأدية الجزء المقالي في امتحان اللغة العربية والذي تمت الاجابة عليه ورقيا تنفيذا لتعليمات وزير التربية والتعليم.

ويؤدي الآن طلاب الصف الأول الثانوي الجزء الإلكتروني في امتحان اللغة العربية ، وهو عبارة عن اسئلة اختيار من متعدد 

وقد تم احتساب 15 دقيقة راحة لطلاب الصف الاول الثانوي بين الاسئلة الورقية والاسئلة الالكترونية التي يتم تأديتها على التابلت داخل لجان مؤمنة و مراقبة في المدارس المجهزة على مستوى الجمهورية.

ولم يعبر الطلاب داخل اللجان عن اي شكاوى من الاسئلة المقالية او اسئلة الاختيار من متعدد في امتحان اللغة العربية الذي يتم تأديته الان  ، مؤكدين ان جميع الاسئلة لم تخرج عن المنهج المقرر

التعليم الاول الثانوي الثانوي التربية والتعليم Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء 11-5-2022

شيرين أبو عاقلة.. شاهد| لحظة استشهاد أشهر صحفية فلسطينية برصاص الاحتلال

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10-5-2022

مجبتش إزازة خمرة.. قصة طلاق البلوجر "أحلام عادل" وأغرب سبب للانفصال

رغم الإرتفاع محلياً.. الذهب يتراجع عالميا لأقل سعر في 3 أشهر

أول ظهور لـ أبو هشيمة بعد انفصاله عن ياسمين صبري | شاهد

انفصال البلوجر أحلام عادل عن زوجها بعد أسابيع من الزفاف الأسطوري

إيران تقرر إلغاء سعر الصرف الرسمي للدولار

ترشيحاتنا

وزير التعليم: كتيب مفاهيم امتحانات الثانوية العامة على الموقع سيتم تسليمه للطلاب

رئيس حكومة إسرائيل: السلطة الفلسطينية ترفض التحقيق المشترك بمقتل شيرين أبو عاقلة

أبو الغيط يُدين مقتل مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة برصاص إسرائيلي

جبالي المراغي: عمالنا شركاء بالتنمية والحوار في الجمهورية الجديدة

استجابة لدعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب.. القومي للمرأة يعلن مشاركته في الحوار الوطني

رئيس التعليم العام ترفض مساعدة طالبة في حل سؤال بامتحان أولى ثانوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بريانكا شوبرا المثيرة للجدل.. ملكة جمال بوليوود تخطف التريند..ما قصتها؟

الشرطة كانت هاتقبض عليها بالمكسيك.. لماذا يهاجم الجمهور مايان السيد وكيف ردت؟|صور

أزمة النهائي.. هل تنجح الحملة على فساد الكاف بقلب الطاولة لصالح الأهلي؟

تنمية الولاء للشباب.. وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لهيئة عمليات القوات المسلحة

فيديو

محجبة تفوز بالمركز الأول في رقص الدانس وهجوم شرس من السوشيال.. فيديوجراف

وزير النقل يتحدث عن كارت موحد للمواصلات وقطار العاصمة الإدارية.. فيديو جراف

هاجمت شواطئ الإسكندرية .. كل ما تريد معرفته عن حشرة خنفساء الدعسوقة

كسر في الأسنان وتورم وجهها.. الفنانة ريهام حجاج تتعرض لإصابة بالغة

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

أمل دنقل حالة فريدة!

إبراهيم النجار

هبّة شعبية أم انتفاضة فلسطينية ثالثة؟

محمد شعبان

موتوا بغيظكم .. مصر باقية

محمد غنيم

محمد علي الطاروطي .. رأيناه أخطأ فقطَّعناه

محمد جمال دسوقي

شكرا أبطال المداح .. أديتم باتقان فأحببناكم !

المستشار أسـامة الصعيدي

الحروب الحديثة والهوية الوطنية

د/علاء الشال

كيف تقضي أجمل عشرين عاما في حياتك؟

خالد الشناوي

احذروا كتب الصلابي مؤرخ الجماعة الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ