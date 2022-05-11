شاهد.. أحدث ظهور لـ لقاء الخميسي بعد الإصابة

نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت لقاء الخميسي بإطلالة جذابة مرتدية فستانا طويلا باللون الأبيض، مما حاز على إعجاب متابعيها.

وعلقت قائلة: “Heaven.. Good morning world”.

وتعرضت الفنانة لقاء الخميسي لإصابة في قدمها خلال ممارستها الرياضة داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية.

ونشرت لقاء الخميسي على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة لها خلال وجودها داخل «الجيم»، وعلقت عليها قائلة: «قبل الإصابة»، دون توضيح طبيعة الإصابة التي تعرضت لها.



آخر أعمال لقاء الخميسي

يذكر أن أحدث أعمال لقاء الخميسي مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ونور محمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وهدى مجد، وصبا الرافعي، وألفت عمر، ومحمد العمروسي، وأحمد زكريا، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

وتعتمد قصة المسلسل على المشاكل التي تواجهها العائلات سواء في العلاقات الزوجية أو تربية الأبناء، إذ يظهر شريف منير بدور أب متزوج من لقاء الخميسي ولديهما أبناء، فيما تجسد الفنانة سميحة أيوب دور والدة شريف منير، فيما تظهر ملك قورة ودنيا ماهر بدورى شقيقتيه.