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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. أحدث ظهور لـ لقاء الخميسي بعد الإصابة

لقاء الخميسي
لقاء الخميسي

نشرت الفنانة  لقاء الخميسي صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت لقاء الخميسي بإطلالة جذابة مرتدية  فستانا طويلا باللون الأبيض، مما حاز على إعجاب متابعيها.

وعلقت قائلة: “Heaven.. Good morning world”.

لقاء الخميسي لصدى البلد: أصيبت بتمزق في الأربطة أثناء التدريب بالجيم

لقاء الخميسي تتعرض لإصابة في القدم داخل الجيم

وتعرضت الفنانة لقاء الخميسي لإصابة في قدمها خلال ممارستها الرياضة داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية.

ونشرت لقاء الخميسي على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة لها خلال وجودها داخل «الجيم»، وعلقت عليها قائلة: «قبل الإصابة»، دون توضيح طبيعة الإصابة التي تعرضت لها.

 

لقاء الخميسي تتعرض لإصابة في القدم داخل الجيم

لقاء الخميسى تستعرض رشاقتها من الجيم


آخر أعمال لقاء الخميسي

يذكر أن أحدث أعمال لقاء الخميسي مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ونور محمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وهدى مجد، وصبا الرافعي، وألفت عمر، ومحمد العمروسي، وأحمد زكريا، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

وتعتمد قصة المسلسل على المشاكل التي تواجهها العائلات سواء في العلاقات الزوجية أو تربية الأبناء، إذ يظهر شريف منير بدور أب متزوج من لقاء الخميسي ولديهما أبناء، فيما تجسد الفنانة سميحة أيوب دور والدة شريف منير، فيما تظهر ملك قورة ودنيا ماهر بدورى شقيقتيه.

 

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