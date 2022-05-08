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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لقاء الخميسي لصدى البلد: أصيبت بتمزق في الأربطة أثناء التدريب بالجيم

لقاء الخميسي
لقاء الخميسي

كشفت الفنانة لقاء الخميسي، تفاصيل تعرضها لإصابة في القدم داخل الجيم.

 

وقالت لقاء الخميسي  في تصريح خاص لصدى البلد: "أثناء التدريب في الجيم أصيبت قدمي وحدث لي تمزق في الأربطة وأقوم حاليا بعمل جلسات علاج طبيعي".

 

وكانت تعرضت الفنانة لقاء الخميسي لإصابة في قدمها خلال ممارستها الرياضة داخل إحدي صالات الألعاب الرياضية، حسبما أعلنت عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

 

ونشرت لقاء الخميسي صورة لها خلال وجودها داخل «الجيم»، وعلقت عليها قائلة: «قبل الإصابة»، وذلك دون توضيح طبيعة الإصابة التي تعرضت لها.

اخر أعمال لقاء الخميسي:

يذكر أن أحدث أعمال لقاء الخميسي مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ونور محمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وهدى مجد، وصبا الرافعي، وألفت عمر، ومحمد العمروسى، وأحمد زكريا، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.


وتعتمد قصة المسلسل على المشاكل التي تواجهها العائلات سواء فى العلاقات الزوجية أو تربية الأبناء، إذ يظهر شريف منير بدور أب متزوج من لقاء الخميسى ولديهما أبناء، فيما تجسد الفنانة سميحة أيوب دور والدة شريف منير، فيما تظهر ملك قورة ودنيا ماهر بدورى شقيقتيه.

لقاء الخميسي الفنانة لقاء الخميسى الجيم صدى البلد انستجرام

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