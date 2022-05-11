البورصة تواصل الأداء الإيجابي بدعم من مشتريات المصريين والعرب

واصلت مؤشرات البورصة المصرية الصعود بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والعرب مقابل مبيعات مكثفة من جانب المستثمرين الأجانب.

واستهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم بارتفاع جماعي لمؤشراتها بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 10843 نقطة.. كما ارتفع مؤشر إيجي إكس 50 متساوي الأوزان بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 1882 نقطة.

وزاد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 1849 نقطة.. فيما ارتفع مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 2814 نقطة.