عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات رقابية على التجار التموينيين لضمان وصول الدعم لمستحقيه بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مديرى مدريتي التموين والطب البيطري ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ ، قامت إدارة تموين الحسينية بحملة تفتيشية ورقابية برئاسة المهندس عبد الكريم عوض الله مدير الإدارة وأسفرت الحملة تحرير محضر رقم ( ٨٠٤٩) جنح الحسينية ضد  ا إ ع ط التاجر التمويني بناحية قصاصين الشرق الحسينية للاستيلاء على مبلغ وقدره ٦٤٣١ جنيها لحساب هيئة السلع التموينية.

وتحرير محضر رقم ( ٨٠٥٠) جنح الحسينية ضد  س ع س تاجر تمويني بناحية جزيرة عليوة لعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد بدون إذن رسمي أو عزر قهري من الجهات المختصة.

بيطري الشرقية يُجري المسح التناسلي لـ5 آلاف و108 رؤوس ماشية

كما تم تحرير محضر رقم ( ٨٠٥١ ) جنح الحسينية ضد ع ع م تاجرالتمويني بناحية جزيرة عليوة لعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد بدون إذن رسمي أو عزر قهري من الجهات المختصة وتحرير محضر رقم ( ٧٨٧٦) جنح الحسينية ضد  م إ إ خ صاحب محل جزارة بناحية بندر الحسينية لعدم لف شاش باللحوم البلدية المعلقة على الشنايش وتحرير محضر رقم ( ٧٨٧٥) جنح الحسينية ضد  ا م أ إ صاحب مخبز سياحي بناحية قهبونه لعدم حمل الشهادة الصحية أثناء التفتيش.

الشرقية تحرير التموين السلع التموينية حملة الحملات الرقابية المحال التجارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء 11-5-2022

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10-5-2022

مجبتش إزازة خمرة.. قصة طلاق البلوجر "أحلام عادل" وأغرب سبب للانفصال

شيرين أبو عاقلة.. شاهد| لحظة استشهاد أشهر صحفية فلسطينية برصاص الاحتلال

أول ظهور لـ أبو هشيمة بعد انفصاله عن ياسمين صبري | شاهد

انفصال البلوجر أحلام عادل عن زوجها بعد أسابيع من الزفاف الأسطوري

كهربوه في منطقة حساسة.. حكاية ميكانيكي كرداسة وعشيقته | القصة الكاملة

كريم النبوى توأم نور.. يهوى كرة القدم ولا يفكر في التمثيل.. صور

ترشيحاتنا

الوزراء يوافق على مد مدة إيقاف العمل بالقانون113 لسنة1939 الخاص بضريبة الأطيان

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم منزل الصحفية شيرين أبو عاقلة.. والمحتشدون يطردوهم.. فيديو

وكيل الشيوخ: رؤية السيسي لقضايا الأحوال الشخصية تعيد بناء الإنسان المصري

القباج تشهد توقيع برتوكول تعاون بين التضامن ومؤسسات حقوقية لتعزيز قيم المواطنة

بعد ضبط متسول تحرش بسيدة.. الحبس 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التسول

استشهاد شيرين أبو عاقلة على يد الاحتلال.. صوت الرصاص يحرك الضمير العربي..فيديوجراف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الشيطان صفق لها.. كيف أقنعت امرأة زوجها العرفي بقتل عشيقها والتمثيل بجثته؟

بريانكا شوبرا المثيرة للجدل.. ملكة جمال بوليوود تخطف التريند..ما قصتها؟

الشرطة كانت هاتقبض عليها بالمكسيك.. لماذا يهاجم الجمهور مايان السيد وكيف ردت؟|صور

أزمة النهائي.. هل تنجح الحملة على فساد الكاف بقلب الطاولة لصالح الأهلي؟

فيديو

استشهاد شيرين أبو عاقلة على يد الاحتلال.. صوت الرصاص يحرك الضمير العربي..فيديوجراف

دنيا عبد العزيز: شخصيتى فى ملف سرى صعبة وأرهقتنى.. فيديو

محجبة تفوز بالمركز الأول في رقص الدانس وهجوم شرس من السوشيال.. فيديوجراف

وزير النقل يتحدث عن كارت موحد للمواصلات وقطار العاصمة الإدارية.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

سيناء

عبدالمعطى أحمد

أمل دنقل حالة فريدة!

إبراهيم النجار

هبّة شعبية أم انتفاضة فلسطينية ثالثة؟

محمد شعبان

موتوا بغيظكم .. مصر باقية

محمد غنيم

محمد علي الطاروطي .. رأيناه أخطأ فقطَّعناه

محمد جمال دسوقي

شكرا أبطال المداح .. أديتم باتقان فأحببناكم !

المستشار أسـامة الصعيدي

الحروب الحديثة والهوية الوطنية

د/علاء الشال

كيف تقضي أجمل عشرين عاما في حياتك؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ