حملات رقابية على التجار التموينيين لضمان وصول الدعم لمستحقيه بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مديرى مدريتي التموين والطب البيطري ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ ، قامت إدارة تموين الحسينية بحملة تفتيشية ورقابية برئاسة المهندس عبد الكريم عوض الله مدير الإدارة وأسفرت الحملة تحرير محضر رقم ( ٨٠٤٩) جنح الحسينية ضد ا إ ع ط التاجر التمويني بناحية قصاصين الشرق الحسينية للاستيلاء على مبلغ وقدره ٦٤٣١ جنيها لحساب هيئة السلع التموينية.

وتحرير محضر رقم ( ٨٠٥٠) جنح الحسينية ضد س ع س تاجر تمويني بناحية جزيرة عليوة لعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد بدون إذن رسمي أو عزر قهري من الجهات المختصة.

كما تم تحرير محضر رقم ( ٨٠٥١ ) جنح الحسينية ضد ع ع م تاجرالتمويني بناحية جزيرة عليوة لعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد بدون إذن رسمي أو عزر قهري من الجهات المختصة وتحرير محضر رقم ( ٧٨٧٦) جنح الحسينية ضد م إ إ خ صاحب محل جزارة بناحية بندر الحسينية لعدم لف شاش باللحوم البلدية المعلقة على الشنايش وتحرير محضر رقم ( ٧٨٧٥) جنح الحسينية ضد ا م أ إ صاحب مخبز سياحي بناحية قهبونه لعدم حمل الشهادة الصحية أثناء التفتيش.