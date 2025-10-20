تراجع سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي بختام تعاملات الإثنين 20 أكتوبر 2025

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبد الفتاح تركي

سعر الدولار الآن .. شهد سعر الدولار الأمريكي تراجعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025، وذلك بعد استقرار نسبي في الأسواق خلال الأيام الماضية. 

سجل الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 47.45 جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع، في مؤشر على هدوء نسبي في حركة الصرف مع نهاية التعاملات اليومية.

يأتي هذا الانخفاض الطفيف في ظل متابعة دقيقة من قبل الأسواق والمستثمرين لتطورات السياسة النقدية، سواء محليًا أو عالميًا، في وقت يشهد فيه الدولار الأمريكي ضغوطًا متزايدة على المستوى الدولي نتيجة تقلبات أسعار الفائدة وحركة السيولة في الأسواق العالمية.

الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بحسب البيانات المعلنة من البنك المركزي المصري، فقد سجل سعر الدولار نحو 47.49 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع، محافظًا على استقراره النسبي مقارنة بمستويات الأسبوع الماضي، مع هامش تراجع طفيف يعكس حالة من التوازن في العرض والطلب داخل القطاع المصرفي.

ويعتبر سعر البنك المركزي مؤشرًا رئيسيًا تتبعه البنوك العاملة في السوق المصرية لتحديد مستويات التداول اليومية، إذ يعكس السعر الرسمي متوسط أسعار الصرف في المؤسسات المصرفية المختلفة.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأربعاء 13 نوفمبر 202

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

وفي بنك كريدي أجريكول، سجل سعر الدولار نحو 47.42 جنيه للشراء و47.52 جنيه للبيع، وهو من أقل الأسعار المسجلة اليوم بين البنوك العاملة في مصر. ويشير هذا المستوى إلى تراجع طفيف في الطلب على العملة الأمريكية داخل البنك مقارنة بالأيام الماضية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر

أما في البنك الأهلي المصري، فقد سجل الدولار 47.45 جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع، وهو نفس السعر الذي حدده بنك مصر، ما يعكس حالة من التناغم بين أكبر بنكين حكوميين في تحديد أسعار العملات الأجنبية بما يتماشى مع سياسات البنك المركزي المصري في الحفاظ على استقرار السوق.

ويُعد البنك الأهلي وبنك مصر من أكبر المؤسسات المصرفية التي تحدد اتجاهات سوق الصرف المحلية، نظرًا لحجم تعاملاتهما اليومي وتأثيرهما المباشر على حركة الأسعار.

سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

سعر الدولار في المصارف الخاصة

سجل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 47.45 جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته في بنك فيصل الإسلامي وبنك الإسكندرية ومصرف أبوظبي الإسلامي، ما يشير إلى حالة من التوازن بين البنوك الخاصة والعامة في تسعير العملة الأمريكية.

وفي المصرف العربي الدولي، بلغ سعر الدولار نحو 47.47 جنيه للشراء و47.57 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك التجاري الدولي (CIB) نحو 47.46 جنيه للشراء و47.56 جنيه للبيع، وهي مستويات متقاربة تؤكد استقرار السوق دون تقلبات حادة.

الدولار

أعلى سعر للدولار في بنك القاهرة

جاء بنك القاهرة في مقدمة البنوك التي سجلت أعلى سعر للدولار اليوم، حيث بلغ 47.63 جنيه للشراء و47.73 جنيه للبيع، بفارق طفيف عن باقي البنوك، وهو ما يعكس اختلافًا بسيطًا في سياسات تسعير العملة تبعًا لحجم الطلب على الدولار في كل بنك.

ويُعتبر بنك القاهرة من البنوك التي تتسم مرونتها في تحديد أسعار الصرف، بما يتناسب مع حركة السوق والاحتياجات اليومية للمستوردين والمستثمرين.

تحليل لتوجهات سعر الدولار في السوق المصري

يأتي تراجع الدولار الطفيف أمام الجنيه المصري اليوم في ظل جهود مستمرة من البنك المركزي المصري لدعم استقرار سوق الصرف، إلى جانب الإجراءات الحكومية الهادفة إلى تعزيز موارد النقد الأجنبي عبر زيادة الصادرات وتحسين عائدات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج.

الدولار

كما تلعب التطورات العالمية دورًا مهمًا في تحديد مسار الدولار محليًا، خاصة بعد تراجع العملة الأمريكية عالميًا أمام عدد من العملات الرئيسية خلال الأسبوع الماضي، مع توقعات الأسواق بتثبيت أسعار الفائدة في الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة.

وفي المقابل، تشير مؤشرات السوق المحلية إلى أن الجنيه المصري يحافظ على استقراره النسبي منذ بداية الربع الأخير من عام 2025، مع توقعات بتراجع محدود في سعر الدولار خلال الأسابيع المقبلة إذا استمر تحسن تدفقات العملة الأجنبية وزيادة الصادرات.

الدولار

توقعات الخبراء لحركة الدولار خلال الفترة المقبلة

يتوقع عدد من المحللين الاقتصاديين أن يظل الدولار ضمن نطاق تداول محدود خلال الربع الأخير من عام 2025، في ظل سياسات نقدية حذرة من جانب البنك المركزي المصري، مع مراقبة دقيقة لتطورات الاقتصاد العالمي والتضخم المحلي.

ويرجح الخبراء أن تستمر حالة التوازن بين العرض والطلب على الدولار، مع إمكانية حدوث تحركات طفيفة في الأسعار تبعًا لتغيرات الأسواق العالمية، مؤكدين أن السوق المصري يسير بخطوات ثابتة نحو تعزيز الاستقرار النقدي وتحسين ثقة المستثمرين.

ملخص أسعار الدولار في أبرز البنوك المصرية اليوم

البنك المركزي المصري: 47.49 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 47.45 جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع.

بنك مصر: 47.45 جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 47.42 جنيه للشراء و47.52 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي: 47.47 جنيه للشراء و47.57 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.46 جنيه للشراء و47.56 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 47.63 جنيه للشراء و47.73 جنيه للبيع.

