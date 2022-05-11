14 مايو.. ختام المسابقة الدولية جسر اللغة الصينية بجامعة عين شمس

تنظم جامعة عين شمس المسابقة الدولية "جسر اللغة الصينية"، والتي تقام سنوياً بمشاركة أقسام اللغة الصينية بمختلف الجامعات والمعاهد المصرية.

صرحت بذلك الدكتورة إسراء عبد السيد، مدير معهد كونفشيوس عين شمس والمشرف العام على الاحتفالية، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس.

وأوضحت أن هذه المسابقة الدولية تنظمها جامعة عين شمس برعاية الحكومة الصينية ممثلة في سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى القاهرة.

وقالت إن المسابقة شهدت مشاركة 23 متسابقا يمثلون 18 جامعة مصرية أجريت التصفيات بينهم أونلاين وصولاً للمسابقة الختامية التي ستقام يوم السبت المقبل الموافق 14 مايو في تمام العاشرة صباحاً على مسرح كلية الهندسة جامعة عين شمس.

وأضافت أن المسابقة الختامية يشارك بها 12 متسابقا يمثلون جامعات "عين شمس، والقاهرة، والأقصر ، وبني سويف، وقناة السويس، والمعهد الدولي للغات والترجمة"، وتضم لجنة التحكيم محكمين دوليين وخبراء من جمهورية الصين الشعبية برئاسة الدكتورة نهلة غريب، الأستاذ المتفرغ بقسم اللغة الصينية بكلية الألسن جامعة عين شمس ووكيل كلية الألسن و رئيس قسم اللغة الصينية سابقاً.

وأوضحت أن جوائز المسابقة تذهب لاثنين يحصللن على المركز المتميز، بالإضافة إلى الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، على أن يحصل ثلاثة من الفائزين الأوائل أصحاب المركز الأول والمركز المتميز على فرصة التصعيد في المسابقة الدولية بمشاركة متسابقين من مختلف دول العالم، والتي من المقرر إقامتها في العاصمة الصينية بكين أوائل الصيف المقبل.

يذكر أن جامعة عين شمس ممثلة في معهد كونفشيوس، تستضيف الدورة الحادية والعشرين من المسابقة هذا العام بحضور الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، ونخبة من ممثلي السفارة الصينية وأساتذة اللغة الصينية بمختلف الجامعات والمعاهد المصرية.