محمد صلاح العزب ينتقد أغنية ستو أنا بسبب لفظ الجلالة

نشر المؤلف محمد صلاح العزب تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك ينتقد فيه أغنية “ستو أنا” التى تم طرحها ضمن أحداث مسلسل “مكتوب عليا” فى رمضان المنقضى.

وقال محمد صلاح العزب : “المصريين بيستخدموا لفظ الجلالة، اسم الله عز وجل الأقداس للتعبير عن مشاعر كتير استغراب، وخوف وإعجاب وخلافه.. بس هو طبيعي إن اسم ربنا عز وجل يتقال بهذا القدر من المرقعة في أغنية ستو أنا؟!، الأغنية لطيفة وأنا متأكد إن محدش متعمد ولا يقصد حاجة.. بس بصراحة كل ما اسم ربنا بينطق بالطريقة دي في الأغنية مبقدرش أعديها، ولا أحس أن الموضوع معدي، مفيش حاجة اسمها اللاه.. وإن دي حاجة تانية غير الله، نخلي الكلام ليه معنى شوية”.

محمد صلاح العزب

مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وآخرون.

كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري "k media" بمشاركة سينرجي، والمتحدة للخدمات الإعلامية.

وتدور أحداث مسلسل مكتوب عليا في إطار من الكوميديا والفانتازيا، حول شخص يستيقظ من النوم ليجد بعض العبارات المكتوبة على جسده، والمفارقة أن تلك العبارات تتحقق بالفعل، كما تكشف الأحداث عن حب البطل لفتاة لا تبالى بأمره، بينما على الجانب الآخر تكون ابنة خالته مغرمة به.