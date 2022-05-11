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رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزيرة التجارة التونسية: نسعى للاستفادة من تجربة مصر الاقتصادية

وزيرة التجارة وتنمية
وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية فضيلة الرابحي

قالت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية، فضيلة الرابحي، اليوم الأربعاء، إن بلادها تسعى حاليا للاستفادة من التجربة المصرية في ظل ما حقّقته من مكاسب عديدة.

ونقلت قناة "نسمة" التونسية أن مصر حققت نجاحات اقتصادية في ظل الاستقرار السياسي وطفرة الإنتاج إضافة إلى نسبة نمو اقتصادي تفوق 5%.

وأوضحت الرابحي أن الدورة السابعة عشرة للجنة العليا المشتركة التونسية المصرية، التي ستنعقد يومي 12 و13 مايو الجاري ستشهد توقيع 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مختلف مجالات التعاون الثنائي

وتنعقد الدورة السابعة عشرة للجنة العليا المشتركة التونسية المصرية، في العاصمة تونس، برئاسة نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة التونسية، ورئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي

ووصفت وزارة الشؤون الخارجية التونسية هذه الدورة بأنها "فرصة لاستعراض مسيرة التعاون التونسي المصري واستشراف آفاقه وبحث السبل الكفيلة بإرساء شراكات مثمرة بين البلدين في شتى المجالات"، وأنها تأتي ضمن توجيهات رئيسي البلدين قيس سعيد وعبد الفتاح السيسي.

وفي وقت سابق، سجلت صادرات تونس في قطاع الصناعات المعملية ارتفاعا كبيرا بنسبة وصلت إلى 22 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وخلال الأشهر الأولى من العام الحالي بلغت قيمة صادرات تونس من الصناعات المعملية إلى 12.2 مليار دينار تونسي (نحو 4 مليارات دولار أمريكي)، حسبما ذكرت قناة "نسمة" التونسية، اليوم الأحد.

وكانت صادرات تونس من هذا القطاع خلال نفس الفترة من العام الماضي تساوي 10 مليار دينار (نحو 3.2 مليار دولار).
 

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