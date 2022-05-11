خالد مرتجي يطمئن على بعثة رجال طائرة الأهلي في تونس

حرص المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي، على زيارة بعثة رجال طائرة النادي الأهلي بتونس بتكليف من محمود الخطيب، رئيس النادي، للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بالبعثة، والتأكد من عدم وجود أي عقبات تواجه الفريق، فضلًا عن توفير كافة احتياجات الجهاز الفني واللاعبين.

ونقل المهندس خالد مرتجي رسالة من الخطيب للاعبين، أكد خلالها ثقته الكبيرة في جميع اللاعبين والجهاز الفني، وأنهم سيبذلون كل جهودهم من أجل التتويج بلقب البطولة ومواصلة تحقيق الإنجازات التي تليق باسم النادي الأهلي.

ويستعد «رجال طائرة الأهلي» لمواجهة فريق «فاب» الكاميروني في الرابعة عصر اليوم بتوقيت تونس في ثاني مباريات الفريق ببطولة إفريقيا للأندية.

وكان «رجال طائرة الأهلي» قد حقق فوزًا مهمًّا على حساب فريق «الأولمبي القليبي» التونسي بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل في المباراة الأولى من دور المجموعات.