أمريكا: بوتين لا يريد مواجهة الناتو عسكريا ولن يستخدم أسلحة نووية

قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم، الأربعاء، إن الولايات المتحدة لا تعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد مواجهة حلف شمال الأطلسي عسكريا، في الوقت الذي تكافح فيه موسكو لتحقيق أهدافها في أوكرانيا بعد 3 أشهر من الحرب.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، أضاف أوستن خلال جلسة استماع في الكونجرس: "عندما تنظر إلى حسابات بوتين، فإن وجهة نظري - وأنا متأكد من أن الرئيس لديه وجهة نظره الخاصة - لكن وجهة نظري هي أن روسيا لا تريد مواجهة حلف الناتو".

وأشار إلى أن بوتين لا يزال لديه المزيد من الخيارات كشن هجمات سيبرانية أو هجمات كيميائية، لكن هذا لا يعني أنه سيستخدم أسلحة نووية.

وأوضح وزير الدفاع الأمريكي أن استخدام روسيا للصواريخ فرط صوتية يجعل من الصعب توقع إمكانية استخدامها للسلاح النووي.