لقاء الخميسي تستعرض رشاقتها أثناء تأدية التمارين الرياضية

نشرت الفنانة لقاء الخميسي فيديو جديد عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت لقاء الخميسي في الفيديو و هي تستعرض لياقتها أثناء أداء التمرينات الرياضية الشاقة، مما حاز على إعجاب متابعيها.

وتعرضت الفنانة لقاء الخميسي لإصابة في قدمها خلال ممارستها الرياضة داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية.

ونشرت لقاء الخميسي على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة لها خلال وجودها داخل «الجيم»، وعلقت عليها قائلة: «قبل الإصابة»، دون توضيح طبيعة الإصابة التي تعرضت لها.

آخر أعمال لقاء الخميسي

يذكر أن أحدث أعمال لقاء الخميسي مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ونور محمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وهدى مجد، وصبا الرافعي، وألفت عمر، ومحمد العمروسي، وأحمد زكريا، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.